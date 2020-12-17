南韓天后寶兒（BoA）14歲出道，近期不僅推出新歌回歸，還製作真人秀實境節目《Nobody Talks to BoA》，紀念出道20周年；豈料，今（17）日遭當地媒體爆出進口藥品程序出包，導致本人和工作人員都受到檢方調查，消息曝光後，經紀公司SM娛樂也證實藥品調查一事，但澄清是海外分公司職員的失誤。

韓媒《SPOTVNEWS》報導指出，寶兒透過SM娛樂在日本的海外分公司員工，寄送她在日本活動時所服用的安眠藥品，卻爆出涉嫌違反進口藥品相關條例，導致寶兒和該員工馬上被帶走調查；消息曝光後，寶兒進口藥品一事引起演藝圈震撼，網路出現各種議論。

但SM娛樂連忙跳出來解釋，證實有發生進口藥品問題一事，但並非不合法藥物，因為寶兒在健康檢查後，醫師建議她需要充足睡眠，有開助眠藥物；而寶兒在日本活動就有服用安眠藥品，所以回南韓後，才會請海外分公司員工將藥品送到南韓。

而南韓法規有明文規定，進口藥品得經過政府機構許可，提前申請才能通過進口程序，但SM娛樂強調，海外員工因不清楚法規，才會發生這種失誤，道歉後也向粉絲表示，「會加強員工訓練，避免類似情形發生」。

(中時新聞網)