服務業需面對百百款的客人，有時遭到不合理的對待，也只能默默苦吞。急診醫陳志金分享，日前到超市結帳，發現收銀員身上掛著牌子，上頭寫著，「我受傷了，請見諒！」事後才得知，原來是他身體不適坐著結帳，遭到客訴，讓陳志金心痛大嘆，「什麼時候，我們的社會已經走到，要掛牌請人家見諒？這原本不是應該由大家發自內心的憐憫和體諒嗎？」

台南奇美醫學中心ICU主治醫師陳志金，昨(16)日在臉書分享，自己到超市排隊結帳，前面顧客好奇詢問收銀員，為何要掛著牌子，店員則無奈回應「就坐著收銀，被客訴」。陳志金好奇之下一看，發現收銀員身上掛了大大的牌子，寫著「我受傷了，請見諒！」

這樣的情形讓陳志金不解，「為什麼坐著收銀就要被客訴呢？是消費者覺得自己站著付錢，憑什麼店員可以坐著收錢嗎？還是消費者覺得自己付錢就是老大」。更說舉凡店員沒有笑容、沒有尊稱、找錢找太慢、排隊等太久都可以客訴。

陳志金相當心疼店員，表示自己當下心情其實很複雜，他更感嘆這社會變了，「什麼時候，我們的社會已經走到，要按鈴叫人讓座、要掛牌請人家見諒？這原本不是應該由大家發自內心的憐憫和體諒嗎？現在必須要用這樣的方式提醒？」

貼文也讓不少網友心有戚戚焉，「台灣的服務業就是顧客至上，不管出了什麼事，我們都是先說對不起....」、「你道出了許多服務人員的無奈心聲，真不明白，沒有做錯事，為何要說對不起」。

收銀員身上掛的牌子 在超市排隊結帳時。 前面的顧客:「你身上為什麼要掛這個牌子？」 收銀員:「就坐著收銀，被客訴！」 前面的顧客:「辛苦了！加油！」 輪到我的時候，我看了看她身上掛著的大大的牌子，上面竟然寫著： 「我受傷了，請見諒！」 ... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)