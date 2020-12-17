台南市治水一向是施政重點，南市府水利局在防洪、e化管理、環境永續方面都有不錯成績

台南市治水一向是施政重點，南市府水利局在防洪、e化管理、環境永續方面都有不錯成績，加上今年受到天候少雨影響，水利工程進度順利，比預定工期提前10％左右，但因為旱象頗為嚴峻，重點也從治水轉變為節約用水，包括持續宣導節水、興建再生水廠、以及循環水再利用等，希望能度過缺水危機。

水利局以改善淹水環境、打造台南成為宜居城市、提供安全環境作為施政目標，今年總計獲21座獎項的肯定，包含亞太地區智慧城市國際大獎、全台唯一雙料國家卓越建設獎、而鹽水區月津港水環境改善計畫則獲得台灣河溪網今年度河川類唯一金蘋果獎肯定，展現永續發展的成果。

水利局長韓榮華表示，今年治水防洪方面主要工程包含西灣里滯洪池、三爺溪及大灣、十三佃聚落、舊渡子頭、青鯤鯓社區、大腳腿、新營忠孝路等重大排水工程，新建1座海環抽水站、汰換8組老舊抽水機、維護57座抽水站、7處老舊閘門汰舊改建、8處部落防護、山坡地野溪治理工程54件、海岸沙洲復育長度約600公尺，同時積極建置雨水下水道，設計長度6都第一，目前累積長度達728公里，建設長度6都中第2。

環境永續方面，到上個月底止，汙水接管率由19.03％增加至22.06％，約增加2.4萬戶，總用戶接管戶數達15.5萬戶，建設長度約為37公里，總建設長度共475公里，110年預計污水接管率達24％，總用戶接管戶數達17萬戶，建設長度預計達505公里。

南科3期及新市鎮開發產業及民生用水需求增加，水利局以水資源永續利用概念，推動永康、仁德及安平再生水計畫，完全供水後，每日可穩定供應6.3萬噸再生水，滿足南部科學工業園區用水需求。

(中時 )