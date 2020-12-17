中華航空獲頒經濟部「109年度Buying Power社會創新產品及服務」特別獎及採購首獎之殊榮，由華航空品營銷處鍾婉君副總經理代表出席領獎。「華航矽緻摺疊隨行杯」上市後引發網路熱烈迴響，今日再獲經濟部肯定，華航將持續推動環保、創新的企業永續作為。

經濟部中小企業處財團法人台灣經濟研究院為推動社會創新發展與開拓社會行銷通路，主辦「Buying Power社會創新產品及服務採購獎」，鼓勵政府機關、公司企業及組織團體等，率先採購社企產品或服務，實踐企業社會責任。華航秉持落實環保與人文自然環境永續發展之精神，與仁舟社會企業合作開發「華航矽緻摺疊隨行杯」，獲得【環境永續組－特別獎】及【採購首獎】佳績。

華航重視環境永續，有計畫地推動環保備品、減塑用品，並積極尋找台灣在地企業合作機上服務與銷售用商品，「華航矽緻摺疊隨行杯」重量僅158公克，可摺疊縮小、方便攜帶；食品級矽膠杯身可耐溫-40-200°C，符合SGS檢驗、歐盟LFGB、美國FDA認證；旋轉式蓋口不怕搖晃溢漏，上市至今好評不斷，已銷售達25,000個，成功地運用環保減塑商品提升旅客綠色消費意識。即日起至12/25止一組兩入原價1,000元；限時特惠價660元，買就送華航獨家防護包，歡迎參考華航eMall優惠資訊：https://is.gd/XtcTHY。

中華航空今年再度榮獲道瓊企業永續績效評比全球航空第三名，並連續七年摘下台灣企業永續獎、連續二年獲得全球企業永續獎（GCSA）殊榮，華航體認環保為永續價值之重要一環，將持續秉持善盡企業社會責任之初衷，為台灣企業永續發展環境努力不懈。

(工商 )