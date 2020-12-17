2020年亞洲主廚高峰會（International Chefs Summit Asia，簡稱ICSA 2020）日前在台中國家歌劇院圓滿落幕！當天集結了23位名廚，包括「漢來美食」中餐品牌長羅嶸、「金悅軒」主廚黃志龍等，以及亞洲6個主要城市、1場美食饗宴、1場高峰會，由良好印象傳媒FIM MEDIA主辦，在全世界都因疫情而特別艱難的時刻，這場活動的舉辦別具意義。

亞洲主廚高峰會（簡稱ICSA）是一個世界性的組織，2017年創立，從亞洲出發，旨在提升廚師的料理與整體餐飲服務的水準，希望能給大家帶來健康飲食的概念，同時又能透過廚師的創意料理、侍酒師靈活的酒款搭配，甚至是餐廳團隊細膩的服務，讓顧客可以充分享受每次用餐的樂趣。

ICSA 2017第一屆在台北文華東方酒店與亞都麗緻飯店共同舉辦，集結亞洲15位名廚齊聚台北，史無前例的規模，震撼亞洲廚壇！2018年主辦單位移師台北萬豪酒店，聚集18位名廚、超過20顆米其林星星閃耀台灣，更為顧客帶來震撼人心的用餐體驗。

去年ICSA首次跨出台灣，與新加坡旅遊局（STB）共同合作，在知名的魚尾獅景點浮爾頓灣區內舉辦，更是吸引超過800人次、從亞洲各地前來共襄盛舉的饕客。

今年儘管受到全球性COVID-19的影響，亞洲各主要城市的主廚團隊們無法親自前來台灣參與盛會，但仍透過預先錄製的影片或是直播的方式，與在台灣客座的主廚們共同分享餐飲的理念，以及在後疫情時期他們的餐飲革新與對未來的展望，給全球相關產業帶來新的希望。

「今年的ICSA以【當東方遇上西方】為主題，響應即使在這艱難的時刻，亞洲主廚們利用西方創新的料理技法，根植在自己土地的美食基礎，仍然可以突破困境，找到自身料理的定位，期許未來在世界的舞台上，大放異彩！」ICSA發言人趙佳美表示。

趙佳美表示，今年ICSA特別邀請法國重量級作家Andrea Petrini，以錄製影片的方式，取代前兩次他特別飛來台灣參與盛會。Petrini曾在2013年被「時代雜誌（Time）」評選為全球最有影響力的美食家，Petrini關注世界餐飲、藝術及文化超過四十年，同時也是世界五十大餐廳（World’s 50 best Restaurants）的創始人之一，創立The Gelinaz運動，對全球性的餐飲趨勢及改革貢獻卓著。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )