「魔王等級三寶」 聯結車逆向大迴轉闖國3交流道（翻攝臉書社團 新竹爆料公社）

三寶駕駛不分車款，現在就連職業駕駛的聯結車也出包。有民眾在國道上拍到聯結車公然從匝道出口逆向行駛，然後無敵大迴轉直上主線，差點就撞上準備下交流道的轎車。誇張畫面曝光，遭到網友砲轟是「魔王等級的三寶」，國道警察車追人，約談違規駕駛開罰。

從民眾拍到的行車記錄器畫面可見，小轎車在國道上行駛，準備要下交流道，沒想到前方竟然冒出一輛紅色聯結車，前方車輛緊急減速，就怕撞上這輛逆向行駛的巨無霸。接下來，只見聯結車駕駛，當眾演出無敵大迴轉，跨越槽化線，直接把車開上高速公路主線。

違規畫面16日被PO上臉書「新竹爆料公社」，立刻遭到網友砲轟：「路痴還敢當大卡車司機」、

「太扯了，魔王等級的三寶」、「他在平面車道就要逆向，才能如此上國道，這也太扯了吧」、

「求前車駕駛的心理陰影面積」、「到底是誰給他的勇氣」、「太誇張了啦，明顯是開錯又硬要上的感覺」。

這起事件發生地點就在國道3號，北上103公里茄苳交流道出口。國道警察局竹林分隊表示，駕駛人的危險駕駛行為最高可罰2萬4000元，情節嚴重甚至可以依公共危險罪嫌送辦。目前警方正以車追人，通知違規聯結車駕駛到案說明。

(中時新聞網)