全國各地兩岸青年創業孵化器代表齊聚南京。（記者陳思豪攝）

全國各地兩岸青年創業孵化器代表齊聚南京。（記者陳思豪攝）

南京市台辦主任張屹致詞。（記者陳思豪攝）

北京大學教授、國家文化產業創新與發展研究基地副主任、中國文化產業促進會副會長陳少峰針對如何在「十四五」規劃開局之年抓住機遇的主題做出演講。（記者陳思豪攝）

台灣資深文創孵化專家、台灣文化創意產業聯盟榮譽理事長李永萍，通過雲對話的形式分享台北大稻埕古街和松山文創園對青年創業團隊孵化的不同模式。（記者陳思豪攝）

兩岸青年創業孵化器合作聯盟在稍早的會議中選出了第一屆幹部，由台灣青年聯合會執行長陳鴻傑擔任理事長、國家級眾創空間伊諾光點負責人錢振漢擔任秘書長、亞克眾創碼頭創業基地負責何思穎擔任副秘書長。（記者陳思豪攝）

打造沒有陌生人的創業生態圈

12月17日，兩岸青年創業孵化器高峰論壇在南京隆重開幕，來自兩岸青年創業孵化器的管理者、負責人、專家學者、媒體代表等通過線下交流、雲上對話的方式，以「不負韶華 遇見未來」為主題，著重探討「眾創空間—孵化器—加速器」為一體的接力式產業培育生態鏈條模式，為兩岸創業者打造一個「沒有陌生人」的創業生態圈。

一場高端論壇 為兩岸青年創業孵化器發展提供智力支持

剛剛結束的2020兩岸企業家峰會，與會嘉賓達成共識：在疫情影響下，兩岸更應加強產業合作，打造兩岸共同市場。台灣同胞應把握大陸「雙循環」和「十四五」規劃帶來的新機遇，共同建設兩岸命運共同體，共創兩岸發展新局面。在峰會後舉辦這個論壇，有著非常重要的意義，為兩岸青年創業者、孵化器打造合作和交流的平台。自2015年以來，國台辦在20個省市批准設立了76個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，為台灣青年提供施展才華、實現抱負的舞台，逐步成為兩岸青年交流的重要橋梁和台灣青年到大陸實習就業創業的重要載體。

2019年11月4日出台的惠台26條，其中第13條明確表示符合條件的海峽兩岸青年就業創業基地和示範點可申報國家級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間。因此，在兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組和江蘇省人民政府台灣事務辦公室的指導下，由南京市台辦、南京市發改委主辦此次兩岸青年創業孵化器高峰論壇，希望為兩岸青年創業孵化器打造分享、借鑒平台，對接整合資源。活動得到了各個兩岸青年創業孵化器的高度認同，紛紛表示應該同舟共濟，攜手合作，從交流互鑒中尋求智慧、汲取營養，為到大陸發展的台青提供精神支撐、心靈慰藉和發展動力，攜手解決共同面臨的各種挑戰。

此次活動邀請北京大學教授、國家文化產業創新與發展研究基地副主任、中國文化產業促進會副會長陳少峰，針對如何在「十四五」規劃開局之年抓住機遇的主題做出演講。台灣資深文創孵化專家、台灣文化創意產業聯盟榮譽理事長李永萍，則通過雲對話的形式談台北大稻埕古街和松山文創園對青年創業團隊孵化的不同模式。同時來自大陸的六家發展迅猛的青年創業孵化器代表分別從孵化器的數字化運營管理、如何有效促進孵化器與風險投資的融合、創業區域差異、青創孵化器的「孵化經」、以及兩岸創業生態圈賦能升級等各方面做了經驗分享和交流。與會的孵化器代表紛紛表示論壇探討的內容豐富、收獲滿滿。

國台辦目前共授牌設立了76家海峽兩岸青年創業基地和就業創業示範點，其中江蘇省設有12家，數量位居大陸第一。南京市自2015年麒麟兩岸中小企業創新園獲國台辦授牌「海峽兩岸青年創業基地」，成為全國首批12家海峽兩岸青年創業基地之一以來，持續發揮特色和優勢，積極搭建了一批有特色、條件相對成熟的兩岸青年創業就業平台，已形成錯位發展、遍地開花的青創基地網絡。目前在寧台青逾達3000人，14家台青創業基地中，有國台辦授牌的海峽兩岸青年創業基地2個——科工園眾創碼頭和麒麟中小企業創新園、海峽兩岸青年創業就業示範點1個——南京台灣青年創業學院。「兩岸青年創業孵化器高峰論壇」的舉辦，不僅使得南京的台青創業基地有了學習先進經驗的機會，而且也為它們創造了走出去、講好南京台青創業基地故事的機會，將吸引更多台青來寧就業創業。

一個青創聯盟 為兩岸青年創業孵化器發展打造融合平台

此次活動達成的最重要的成果是由寧台服務業合作促進中心和南京伊諾光點創夢基地聯合發起，全國25家青年創業孵化器積極響應，成立了兩岸青年創業孵化器聯盟。聯盟以長三角地區為核心、向全國輻射，秉持 「兩岸一家親」理念，建立兩岸青年創業孵化器的交流合作平台，整合匯聚各方資源，探索青年創業孵化器合作發展的新路徑新模式，實現共享共建、互惠互利、共創共贏。

近年來各台青創業基地和示範點充分發揮自身優勢，積極完善配套服務，在推動民間交流，吸引和服務台灣青年來大陸投資興業、共同發展等方面取得積極成效。然而，面對新的情勢，兩岸青年創業基地如何通過對孵化器硬件和軟件的培育與打造，積極開展創新活動，提升活力？如何主動適應以經濟內循環為主的雙循環戰略，打造獨樹一幟的具有強吸引力的平台。「產業鏈」是記者在採訪過程中，眾多青創孵化器負責人反復提到的一個詞，在他們看來，聯盟的好處顯而易見。對於單個孵化器而言，不僅放大了發展空間，還提升了競爭力。對於整個聯盟而言，產業鏈如同一股無形的力量增強了聯盟的集聚力。同樣，這也是孵化器內青創企業直面市場短板的利器。

國家級眾創空間伊諾光點負責人錢振漢表示：「園區這兩年一直在有意識地孵化一些業務互補、分處產業鏈不同環節的企業，讓他們共處一個時空區間，形成產業生態鏈。如今，發起成立兩岸青年創業孵化器聯盟，就可以在更大的時空內打造完整的產業鏈，大家共同面對市場。」「孵化器為體，服務為魂。」談起青年創業孵化器的發展思路，首屆聯盟輪值主席廣州匯龍海峽兩岸青年創業基地創辦人、台灣青年聯合會執行長陳鴻傑說：「未來聯盟將構建一個有利於企業誕生、孵化與成長的生態產業集聚區。」

兩岸青年創業孵化器合作聯盟將通過線上線下活動協同合作，以互動提升影響力，用主動發聲爭取青年創新創業話語權，更加有效地講述真實、立體、全面的兩岸青年創新創業故事，呈現兩岸青年創業基地的新篇章。

(旺報 )