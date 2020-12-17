2024總統大選，各黨摩拳擦掌，派誰出馬也備受矚目，資深媒體人韋安，則針對國民黨如何重返執政提出他的看法，他認為，未來的國民黨黨主席要「選民為王、選票為真」，否則2024還是會鎩羽而歸。

韋安今天在臉書指出，明年國民黨的黨主席選舉，想要選的人，一定要以改革「黨內公平競爭機制」為優先，「選民為王、選票為真」，否則2024還是沒機會；沒有執政權，什麼大佬小佬，都等著排隊被宰殺。這就是政治現實。

2024國民黨派誰出馬？韋安曾對藍營鼓動「朱侯配」，直言要怎麼「配」？因如果是朱正、侯副，侯友宜還不如繼續幹有實權的新北市長。他甚至直指2024，侯友宜代表國民黨出線的機率，在90%以上，最後，就要看侯友宜的意願和意志了。

韋安也指出，2019挺朱人士，希望跳過原有藍營的初選遊戲規則，早早確定朱立倫的參選總統身份，結果讓藍營烏煙瘴氣，大傷元氣；現在距2024還有3年多，就要卡侯挺朱，自己搶「轎子」坐，難道不是瘋了嗎？

(中時新聞網)