港星古斌在犯罪懸疑片《緝魂》飾演豪宅血案中的億萬富翁，是片中的關鍵角色，不但電影一開頭就慘遭鈍物重擊，全身鮮血地躺在血泊中，他更透露自己開拍的第一場戲就「領便當」。原來古斌進劇組的第一場戲，就是要詮釋瀕臨死亡的狀態，導演程偉豪希望他講話可以發出老人般「呃…呃…」的喉頭音，古斌只好用土法煉鋼的方式，把頭抬高將喉嚨壓扁，狂吸氣後再閉住氣，最後竟然憋氣到缺氧，全身血液循環不通，他瞬間感覺到「手腳全麻」，但也因為拍攝的效果很好，導演一下就說OK了。

此外，古斌在《緝魂》中有一場和飾演兒子林暉閔的衝突戲，他回憶起那場戲，因為林暉閔手上拿著香，他穿著燈芯絨布料的衣服躺在床上，結果香灰一滴下來就整個燒了起來，但因為導演程偉豪還沒喊卡，古斌也不敢亂動，就只好一直被林暉閔拿香灰狂燙，讓他印象超深刻，一喊卡後就開玩笑地朝著林暉閔直喊：「臭小子！」

該片由《目擊者》監製唐在揚、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪再度攜手合作，程偉豪在深入研究東方與西方的靈魂論調後，開始了《緝魂》電影劇本的改編。從《目擊者》、《紅衣小女孩》再到《緝魂》，程偉豪一直想帶給觀眾一部帶有東方靈異色彩的懸疑犯罪電影，這次他在「十年內的台灣」的近未來背景設定下，將首度挑戰混合類型的科幻犯罪電影，「如果科技過度使用，人類關係會發生怎麼樣的質變」，進而回到科技之於人性的探討。電影將於2021年全台上映。

(中時 )