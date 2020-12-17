衛星照片顯示，海南島的三亞海軍基地的2座大型乾船塢已接近完成，很可能用來容納航空母艦。軍事分析師認為，中共海軍（PLAN）以實際的做為，加強對南中國海(SCS)的控制力。

海軍新聞(Naval News)報導，南中國海是東亞洲一處具有戰略意義且競爭激烈的水域，周邊國家多達11國。中國大陸以歷史九段線，宣稱擁有全部主權，並一直在加強其在該地區的軍事基礎設施。除空軍基地外，海軍基地也在增加重要設備，包括可容納航空母艦的乾船塢。

三亞基地的大型乾船塢，一個可容納航空母艦，另一個可容納055萬噸大驅。(圖/navalnews)

新的衛星圖片顯示，在三亞海軍基地，新的大型乾船塢已接近完工，不但能容納現有的遼寧號、山東號，就連建造中的新型Type-003超級航艦來說，同樣足夠大。它表明了至少將來會有1艘航空母艦，以三亞做為將永久基地。

075兩棲突擊艦正泊在三亞基地。(圖/covertshores)

另外，照片還拍攝到，在大型乾塢的附近，原本一可以停放航艦的碼頭區，現在正泊著全新的075兩棲突擊艦。

中國大陸現在有遼寧號、山東號2艘，基於俄羅斯庫茲涅佐夫級的航空母艦，但是正在上海江南造船廠建造的003號航艦，更令西方觀察家關注。因為003號的排水量比前2艘還要大，並且它很可能使用電磁彈射器(EMALS)，這使得它的性能會追近美國海軍的福特級。

New article revisits the massive dry dock #China is building for aircraft carriers in #SouthChinaSea . The naval airbase is also being expanded with many more hangars etc. #OSINT #AvGeek #Navy



Nod @detresfa_ @duandang https://t.co/p9cOoqMbUa — H I Sutton (@CovertShores) December 17, 2020

採用電磁彈射器系統的航艦，將允許發射更重的飛機，比如空警600艦載預警機，這類似於美軍E-2D 先進鷹眼(Advanced Hawkeye)。新型戰鬥機的發射效率也會更高，載彈量與巡航範圍更大 。

(中時新聞網)