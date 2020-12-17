精神科醫師蘇偉碩長期關注「萊豬萊牛」議題，近期卻遭衛福部以散播假訊息之名用《食安法》告發，被「查水表」約談。在台灣執業逾16年的藥師林士峰就感嘆，「若萊克多巴胺真的安全無虞，民進黨政府為何禁止國內豬農使用？」，又「同樣是違反《食安法》，前行政院發言人丁怡銘先前被人告發，卻有刑事局高層陪訊」，這事一樣很多人關心。
衛福部長陳時中今天回應蘇醫師將被約談一事表示，台灣是個法治社會，每個人若有不同見解，如果相同就能達成共識，如果見解不同，有違法疑慮就由法院作裁判。
林士峰藥師17日在臉書粉絲專頁回應，蘇醫師十年來都為反萊牛、萊豬研究，當蔡英文還沒當上總統前，曾率領民進黨辦了「反毒牛大遊行」，直指萊牛就是毒牛，「為什麼當年可以講，現在有更多證據證明萊劑有毒時，卻不能說萊豬就是毒豬？」。
林士峰指出，一樣與丁怡銘案是違反《食安法》的案件，蘇醫師的案子也是很多人關心的事。他感嘆，政府是不是能針對萊特多巴胺是否對身體有影響力，讓專家學者們討論，告訴民眾最新情況。若真如政府所言安全無虞，又為何仍讓「國外進口可殘留萊劑，國內豬農維持禁用？」，這對國內豬農不就是一件不公平的事。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。