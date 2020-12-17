精神科醫師蘇偉碩長期關注「萊豬萊牛」議題，近期卻遭衛福部以散播假訊息之名用《食安法》告發，被「查水表」約談。在台灣執業逾16年的藥師林士峰就感嘆，「若萊克多巴胺真的安全無虞，民進黨政府為何禁止國內豬農使用？」，又「同樣是違反《食安法》，前行政院發言人丁怡銘先前被人告發，卻有刑事局高層陪訊」，這事一樣很多人關心。

藥師林士峰曝2大盲點：很多人關注。(圖/翻攝自 臉書)

衛福部長陳時中今天回應蘇醫師將被約談一事表示，台灣是個法治社會，每個人若有不同見解，如果相同就能達成共識，如果見解不同，有違法疑慮就由法院作裁判。

林士峰藥師17日在臉書粉絲專頁回應，蘇醫師十年來都為反萊牛、萊豬研究，當蔡英文還沒當上總統前，曾率領民進黨辦了「反毒牛大遊行」，直指萊牛就是毒牛，「為什麼當年可以講，現在有更多證據證明萊劑有毒時，卻不能說萊豬就是毒豬？」。

林士峰指出，一樣與丁怡銘案是違反《食安法》的案件，蘇醫師的案子也是很多人關心的事。他感嘆，政府是不是能針對萊特多巴胺是否對身體有影響力，讓專家學者們討論，告訴民眾最新情況。若真如政府所言安全無虞，又為何仍讓「國外進口可殘留萊劑，國內豬農維持禁用？」，這對國內豬農不就是一件不公平的事。

關於蘇醫師所提兩個比較爭議的事，我看了PTT的討論，也有些想法 1.蘇醫師先前在 109年10月26日 的 公聽會中說：(謝謝板友提醒) 『 「我之前說空氣中可以驗出萊克多巴胺，大家都以為我在說瘋話， 不是，這是 2017... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月17日 星期四

我想，一樣是違反食安法的案件，這個新聞也是很多人關心的事。 我想，我們的政府是不是能針對萊特多巴胺是否對身體有影響力，讓專家學者們討論，告訴我們目前最新的知識呈現。 另外，如果萊特多巴胺如果真的安全無虞，又為何仍然禁止國內的豬農使用？ ... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月17日 星期四

(中時新聞網)