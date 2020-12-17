美國國會就新一輪紓困方案傳出即將達成共識，加上聯準會（Fed）宣布持續購債政策以支持經濟，市場對於美元避險資產的需求減弱，導致美元指數17日跌破90關卡，來到兩年半新低。

追蹤美元對一籃子貨幣表現的美元指數17日盤中下跌0.64％至89.875，寫下2018年4月以來新低。

在經歷數月卡關後，美國新一輪紓困方案出現曙光。民主與共和黨議員與幕僚指出，9千億美元的財政紓困案協商「已接近尾聲」，相信很快便能傳出好消息。Fed16日重申持續向金融市場注入資金的承諾不變。

在歐洲方面，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日表示，英國與歐盟的貿易談判有所進展，但兩項議題依舊存在歧見，也就是公平競爭環境與漁權，而未來幾日將是關鍵。

CMC Maekets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「隨著全球對於明年經濟展望轉趨樂觀，美元持續疲弱，而未來可能進一步走弱。」

(工商 )