熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）接連遭美國主管機關控告，麻州證券主管機關16日指控該公司將投資遊戲化，誤導投資新手，美國證交會（SEC）17日指稱其多次未揭露公司收入來源等多項資訊，誤導投資人。羅賓漢已同意支付6,500萬美元與SEC和解。

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逾80家企業拿補助違法放無薪假、裁員 民眾黨籲追討並揭露資訊

(工商 )

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