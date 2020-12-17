SEC控未揭露多項資訊 羅賓漢將支付6,500萬美元和解 22:492020/12/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）接連遭美國主管機關控告，麻州證券主管機關16日指控該公司將投資遊戲化，誤導投資新手，美國證交會（SEC）17日指稱其多次未揭露公司收入來源等多項資訊，誤導投資人。羅賓漢已同意支付6,500萬美元與SEC和解。 國泰產險BeSafe享出門 投保像購物一樣簡單 逾80家企業拿補助違法放無薪假、裁員 民眾黨籲追討並揭露資訊 (工商 ) #SEC #羅賓漢 #未揭露 #萬美 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美對華戰略競爭 台海危機風險升 04:102020/12/17 兩岸新聞 麻州指控羅賓漢將投資遊戲化 誤導投資新手 22:192020/12/17 財經 櫃買債券發行量創新高 04:102020/12/17 證券．權證 美國會9,000億美元紓困案 兩黨力拚周五通過 21:592020/12/17 財經 比特幣首破2萬美元創新高 規模10億大鯨魚浮出水面 09:072020/12/17 財經 遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了 17:122020/12/17 政治 冰水機能效分級 節能好幫手 04:102020/12/17 產業特刊 採購國外疫苗變數大 蔡壁如呼籲成立疫苗國家隊 11:062020/12/17 政治 瑞幸咖啡願付1.8億美元 和美SEC達成和解 11:312020/12/17 財經 瑞幸咖啡財務造假案 付出50億元與美方和解 13:442020/12/17 國際 基隆人買林森高價宅 看中這點加價買 14:262020/12/17 房市新訊 財經熱門新聞 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 台積電調薪20％背後盤算 那一天員工都收到這封信 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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