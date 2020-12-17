科技部國家實驗研究院與成功大學共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」，今天揭牌。」，今天揭牌啟用。(曹婷婷攝)

科技部國家實驗研究院與成功大學共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」，今天揭牌啟用，未來除了將協助產業技術發展，也將培育半導體、奈米材料及生技醫材等領域所需的高階人才。

國研院台灣半導體研究中心台南基地2018年9月動土，今天由國研院長吳光鐘與成功大學校長蘇慧貞等人揭牌，設置有可與業界生產研究環境接軌的200坪半導體無塵室，達美國聯邦標準10級，也是符合ISO 14644標準的ISO class 4高規格無塵室，2樓為35坪生醫光電核心設施檢測實驗室。

台南基地將建構「晶片異質整合封裝」、「CMOS高壓與感測晶片」、「微機電感測器」、「先進生醫感測晶片」及「無線感測晶片系統整合」等技服務平台，提供南部地區研發前瞻性科技的重點技術與服務，並與新竹南北分工，齊力開發物聯網、生醫、感測等產業所需要的半導體製程與應用研究服務。

蘇慧貞指出，國研院台灣半導體研究中心台南基地近台南後火車站，交通便利，必將成為新竹以南最能聚集研發能量的研究基地。除了訓練各大學院校碩、博士生，培育學術界及產業界需求的高端技術人才外，還會提升國內半導體感測元件的研究水準，維繫台灣在低碳綠能創新科技與生醫晶片的國際競爭力。

吳光鐘表示，國家實驗研究院價值在於提供基礎研究助力，並扮演學研與產業鏈結器。國研院台灣半導體研究中心台南基地交通方便以及成大培育尖端人才，加上台積電全球第一個3奈米製程新廠即將於南部科學園區啟動，天時地利人和優勢下，未來一定能夠發揮一加一大於二的效果，創造更多價值。

(中時 )