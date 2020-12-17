香港警匪片《拆彈專家2》集合第一集原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華監製及主演，再加上影帝劉青雲及美貌實力兼俱的女星倪妮共同演出，將於跨年檔期12月31日上映。17日公佈由劉德華和倪妮演唱的主題曲〈相信我〉MV，這也是劉德華時隔7年，再次推出男女合唱的歌曲，他更親自填寫歌詞，唱出拆彈專家的心聲。

劉德華在歌詞中，仔細刻畫出電影的感人劇情，一方面，是作為「拆彈專家」的真心剖白，請相信拆彈專家能夠解除危險，拆除核彈。另一方面，也是角色的內心獨白，希望能夠被身邊的人信任，在追尋爆炸真相的過程中，能夠找回真正的自己。劉德華深厚動人的聲線中，傳遞的是堅定的信念；難得開金口的倪妮擁有一副好歌喉，溫柔細膩的聲線，傾訴著擔心與珍愛，兩人的合聲讓歌曲充滿堅毅但溫暖的感受。

《拆彈專家2》也是倪妮第一次飾演警察，情感上她是潘乘風的「前女友」，職業上她被捲入了潘乘風的爆炸懸案中。理智與情感的雙重選擇，將改變所有人的命運，角色關係真假難辨，讓劇情的反轉更引人入勝。

(中時 )