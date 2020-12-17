台灣銀行今晚出現全台提款機大當機，有民眾用金融卡提款失敗，擔心是否會被扣款，但經本網致電詢問，客服人員表示並未扣款，請民眾不必擔心，而9點之後，提款機就已恢復正常。
今晚這起提款機大當機是發生在7點到9點左右，台銀客服人員表示，在經過緊急搶修後已經恢復，目前已經維修完成，至於大當機是因機器故障或人為操作不當，還要等資訊部門人員詳細調查。
但她強調，並不是真的當機，而是不斷畫圈圈，然後扣款失敗，因此民眾不必擔心會有任何損失，若還有疑問，明日上班時間可向台銀洽詢。
(中時新聞網)
台灣銀行今晚出現全台提款機大當機，有民眾用金融卡提款失敗，擔心是否會被扣款，但經本網致電詢問，客服人員表示並未扣款，請民眾不必擔心，而9點之後，提款機就已恢復正常。
今晚這起提款機大當機是發生在7點到9點左右，台銀客服人員表示，在經過緊急搶修後已經恢復，目前已經維修完成，至於大當機是因機器故障或人為操作不當，還要等資訊部門人員詳細調查。
但她強調，並不是真的當機，而是不斷畫圈圈，然後扣款失敗，因此民眾不必擔心會有任何損失，若還有疑問，明日上班時間可向台銀洽詢。
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