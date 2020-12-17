她付「1千＋三倍券」遭餐廳拒收氣炸 原因曝光網戰翻

一位民眾用餐完使用一張500元三倍券和一千元付費，卻遭餐廳拒收，原因竟讓網友戰翻。(摘自爆廢公社二館)

振興三倍券使用期限即將在年底到期，日前行政院長蘇貞昌表示，還有約40萬人未領取做消費。三倍券等同現金，不過傳出有些店家不願意收，近日就有一位民眾用餐完使用一張500元三倍券和一千元付費，卻遭餐廳拒收，原因竟讓網友戰翻。

原PO在臉書「爆廢公社二館」上表示，到餐廳消費598元，為了銷掉三倍券，她拿出一張500元的振興券，以及現金一千元想要找開，沒想到卻被店家婉拒。讓原PO直呼「不懂又愛辯，整個吃飯的好心情都被破壞了。」

文章曝光後，貼文馬上熱烈迴響，留言區蓋起高樓，湧進5千多條留言討論這樣付款合不合理。有部分網友認為，原PO消費598元，直接拿1千元出來給餐廳找就好；給500元三倍券，再拿1千元現金付98元，反而把簡單變得麻煩，甚至有人質疑此舉是在洗錢變現金。

不過其他網友馬上指出，原PO邏輯沒問題，因為要把三倍券銷掉，598就必須先扣500元，再用1千元找。網友舉例，若先把一千元跟店家換成百鈔就更好理解。網友紛紛表示「拿了一千塊出來，找的錢有可能超過一千塊嗎？何來換現金之說」、「有的人就有看到一張藍鈔，腦袋就會停止運轉的毛病」、「直接找零902，選我正解」、「怎麼那麼簡單的邏輯，怎會被搞的那麼複雜」、「1500-598=902，振興券等同現金，收銀員累了」、「就必須花光振興券啊，怎麼有人覺得是在為難店家」。

(中時新聞網)