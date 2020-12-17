美國以德州為首的10州16日控告谷歌，指控這家網搜巨擘與對手臉書密謀壟斷數位廣告市場，涉嫌違反反托拉斯法。谷歌將此合作案代號取名為「絕地藍」（Jedi Blue），靈感來自於科幻電影《星際大戰》的絕地武士。

據德州聯邦地區法院訴狀顯示，臉書2017年持續茁壯、實力不容小覷，谷歌為了保有線上廣告優勢向其提議，若他們能節制競爭行為，那由谷歌運作的廣告拍賣將給予特殊待遇做為回報。

德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）表示：「身為市值上兆美元的企業，谷歌明目張瞻地濫用市場壟斷地位，誘導臉書高層同意這樣的合約行為，完全傷害市場競爭的核心價值。」

針對此訴訟，臉書婉拒回應。谷歌則否認任何涉及違反反托拉斯法的行為，同時重申「市場競爭激烈」的立場。

谷歌發言人表示：「德州總檢察長的指控毫無法律根據。我們投資最新科技的線上廣告服務協助企業與消費者。」

(工商 )