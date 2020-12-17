任時完與申世景出席新戲記者會。（Netflix提供）

崔秀榮（秀英）與姜泰伍。（Netflix提供）

任時完之前主演韓劇《未生》展現內斂演技，最近在Netflix新劇《奔向愛情》中轉性，甫播出第一集就「催落去」持槍英雄救美還大秀養眼腹肌。他劇中飾演帥氣的田徑界明星奇善謙，個性正義、帥氣，有時卻無法和身旁的人溝通，是個對自己以外的事情毫不關心，但看到不義之事卻不會隱忍的角色。

17日在新戲記者會上，任時完表示這幾年挑選滿意的題材演出後，才發現幾乎都沒有浪漫劇情，這次看到《奔向愛情》有許多甜蜜橋段、甚至讓人看了覺得心癢癢的，直呼比起接拍話題沉重陰暗的作品，平時也更令人心情愉悅。

少女時代成員秀英自從展開斜槓人生後，以本名「崔秀榮」跨行演戲，這次在《奔向愛情》中飾演富二代兼體育代理公司代表徐丹雅，她透露：「在很戲中都出現過女性領導者，但像徐丹雅年紀輕輕就成爲領導者的角色，詮釋起來壓力也不小。」

此外，飾演翻譯員申世景表示，劇中她展現出可愛、如同瘋子般的一面，因應擔任翻譯的劇情需要，也有不少英語對白，讓大家十分期待她大秀流利的外語實力。

《奔向愛情》劇情描述在這個即使都用同一種語言卻還是難以溝通的時代，猶如生活在不同世界裡的翻譯員吳薇朱(申世景 飾)和田徑明星奇善謙(任時完 飾)相遇，努力使用各自的語言溝通並且建立關係，打破彼此的規範及框架，相互影響、成長，進而展開一場浪漫愛情的故事。該劇即日起每周三、四晚上10點與韓國同日更新。

(中時 )