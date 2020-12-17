立法院25日將針對萊豬進口的行政命令案進行表決，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」公布立委假投票調查，結果顯示，民進黨僅莊瑞雄反對廢止行政命令，其他立委皆不願表態。宅神朱學恒表示，奇怪，莊瑞雄不需要豬農的支持嗎？

根據「民間反瘦肉精毒豬聯盟」公布的立委「是否廢止衛福部8項行政命令」假投票調查，結果國民黨37位立委、民眾黨5位、時代力量3位及無黨籍的高金素梅都將投票廢止行政命令，共46位立委表達反對開放萊豬。民進黨僅莊瑞雄表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態。

朱學恒在《新聞大白話》節目中表示，他覺得最奇怪的是，怎麼會是莊瑞雄？台灣也只有幾個產豬大縣，一個雲林、一個屏東，是莊瑞雄覺得完全不需要養豬農民，也不需要這邊的豬農支持？還是只有他一個人覺得要乖乖的回答。在這個調查裡，所有立委都被問到，從民眾黨、民進黨、基進黨到國民黨，連59歲老頭都打不過的陳柏惟也問了。

朱學恒表示，總統蔡英文還特別提到，為什麼有立委提案要凍結潛艦的預算，連羅致政也要凍結10億，朱學恒反問，你不是執政黨嗎？凍結什麼東西，所以這整個狀況，很像2016年的時候，到處失火，來不及救。

(中時新聞網)