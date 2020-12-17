國際體育仲裁庭宣布，在接下來的兩屆奧運會或未來兩年的任何世錦賽上，俄羅斯都將被禁止使用其國號，國旗和國歌。根據判決決定，俄羅斯也無緣參與在2022年於卡塔爾舉行的世界杯。

體育仲裁法庭的裁決也禁止了俄羅斯主辦兩年的大型體育賽事。

裁決並表示，如果俄羅斯運動員不參與興奮劑檢查或掩蓋測試結果，他們仍不被允許參加明年的東京奧運會和北京2022年冬季奧運會以及包括2022年卡塔爾世界杯在內的世界錦標賽。

(中時 )