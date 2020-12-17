俄羅斯被拒絕在東京和北京奧運會使用國旗，國歌和國號 23:092020/12/17 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯被禁止參加兩屆奧運會，兩年內不得主辦重大運動比賽。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際體育仲裁庭宣布，在接下來的兩屆奧運會或未來兩年的任何世錦賽上，俄羅斯都將被禁止使用其國號，國旗和國歌。根據判決決定，俄羅斯也無緣參與在2022年於卡塔爾舉行的世界杯。 體育仲裁法庭的裁決也禁止了俄羅斯主辦兩年的大型體育賽事。 裁決並表示，如果俄羅斯運動員不參與興奮劑檢查或掩蓋測試結果，他們仍不被允許參加明年的東京奧運會和北京2022年冬季奧運會以及包括2022年卡塔爾世界杯在內的世界錦標賽。 普丁譴責美國重啟軍備競賽 俄被迫發展極音速武器 世衛專家訂1月赴陸調查疫情起源 進入武漢行程尚未獲批准 (中時 ) #俄羅斯 #奧運會 #國旗 #國歌 #國號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產Ford熱銷的背後 福特六和中壢廠智慧產線大公開 17:452020/12/17 汽車情報-主題企劃 聯合國通過俄提交「反對美化納粹主義」決議 這大國竟唱反調 18:412020/12/17 國際 境外移入再增8例 俄羅斯舞團二採結果14：00公布 10:092020/12/17 生活 韓國成為世界第十大武器出口國 18:172020/12/17 軍事 華邦1Gb LPDDR3的高效能和低耗電優勢 成為清微智能最新AI影像處理SoC的理想選擇 10:142020/12/17 財經 普丁否認毒害反對派領袖納瓦尼 稱特務若要動手「會完成任務」 20:242020/12/17 國際 即時新聞社群前十大新聞事件 這事闖進第一 21:262020/12/17 政治 俄舞團隔離陷低潮 想離開台北！經紀人質疑採檢結果 16:172020/12/17 生活 WHO：亞太地區按COVAX機制 可能明年中才啟動疫苗接種 17:422020/12/17 國際 國際食品展開展 逾千個攤位展現30年最強「食」力 18:392020/12/17 財經 結束僵持！俄舞團44人離開飯店 前往安心檢疫所 20:292020/12/17 生活 國際熱門新聞 學界證實超級食物酪梨 能維持人體這些器官健康 - 國際 太低溫保存也不行？美退回數千劑輝瑞疫苗 - 國際 拜登子爆炸性電郵曝光 要陸富豪速匯近3億資金 - 國際 絕美王妃耶誕驚悚秀 被批像被6歲子女惡搞過 - 國際 兒子遭司法部嚴密調查 拜登終於開口表態了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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