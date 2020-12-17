南投埔里發生5歲女童遭猥褻事件，李姓老翁遭指控從KTV帶走女童到附近停車場猥褻。女童父母氣憤之下動用私刑，出手毆打老翁造成他肋骨多處骨折、內出血送醫3日後不治。檢方下午複訊女童父母後，諭令各以3萬元交保候傳，不料2人竟籌不出6萬元保釋金，最後檢方調降保釋金為每人1.5萬元，2人在法警協助下閃避媒體，從其他通道離開南投地檢署。

這起案件發生在13日，女童跟著爸媽到埔里八德夜市某家KTV唱歌，涉嫌猥褻女童的李姓老翁（60歲），因與女童父母有共同朋友也獲邀到場。案發時老翁去上廁所，女童父母在KTV門門口抽菸。女童往廁所跑疑似要找爸媽，結果遇到上完廁所的李男，先是一把被拉住，然後將女童帶到後門，將門鎖上後，拉著女童走向一旁的停車場。

相隔不久，女童跑回KTV，卻打不開被老翁鎖住的鐵門。最後女童的父親聽到女兒呼叫，幫忙開門後。女童向爸媽哭訴遭到老翁猥褻，女童爸媽氣憤衝進KTV店找老翁討公道，2人將他拖到八德夜市痛毆，造成老翁4根肋骨被打斷，內出血嚴重，送醫3天後不治。

檢方在複訊後諭令2人各以3萬元交保候傳，不料2人的親友一時籌不出6萬元的保釋金，透過法警反應，檢方同意調降保釋金，各以1.5萬元交保。檢方表示，女童父母雖然是被告，但也是被害兒童家屬，依法為保護被害兒童避免身份曝光，才同意2人從其他出入口離開。

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(中時新聞網)