美國空軍最近首次將人工智慧（AI）系統安裝到有數十年悠久歷史的U2偵察機上，實際擔任副駕駛的工作。它將以電影《星際大戰》劇中角色「阿圖」(R2)命名，掌控機上偵察工作最重要的雷達與感測2個關鍵系統。

美國《防務新聞》報導，《星際大戰》劇中路克．天行者（Luke Skywalker）在他的X型戰機後面那個造型可愛、凸出機體之外的機器人R2-D2，它能協助戰機飛行與導航，進行摧毀帝國死星的任務。

在地上滑動的機器人R2-D2是《星際大戰》中極受歡迎的角色，它也在X型戰機上露出頭部，擔任導航與偵測的工作。( 圖／StarWar劇照）

現在美軍也有類似的助手了。這個名為名為Artoo（也稱為Artuμ）的人工智慧系統，於12月15日首次在洛克希德．馬丁公司的U-2飛機上飛行，並在這架偵察機上獲得雷達和感測器系統的控制權。

美國空軍發布的新聞稿說，在這次加州比爾空軍基地(Beale Air Force Base)進行的訓練任務中，Artoo的任務是搜尋模擬導彈襲擊的發射裝置，它在起飛後全權負責感測器的使用和戰術導航系統。U-2偵察機的飛行員則專注尋找敵機，並與他的AI副駕駛共用雷達資訊。

「就像所有飛行員一樣，Artoo有優點也有缺點」，美國空軍採購部門主管威爾．羅柏（Will Roper）表示，「下一步工作是了解他們，為人類和人工智慧在新時代的演算法戰爭做準備，我們可能麼成為科幻小說，也可能成為歷史。」

報導稱，Artoo系統由U-2偵察機聯邦實驗室（Federal Laboratory）研發，該實驗室於10月在U-2偵察機的升級中裝入了該系統，這對於美軍而言是頭一回。

美空軍表示，Artoo設計目的是減輕U-2飛行員的工作負擔，但這種系統也可在修改後用在其他戰機上。

美國空軍參謀長查理斯．布朗上將在聲明中說，為了在未來與具有同等實力的對手衝突中獲勝，必須擁有決定性的數位化作戰優勢，人工智慧將在實現這一優勢中發揮關鍵作用。

(中時新聞網)