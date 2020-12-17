新銳導演曹仕翰執導的短片《貓與蒼蠅》，入圍法國克萊蒙費宏短片影展之國際競賽片單元，從全球近7000部短片脫穎而出，成為本屆影展中本單元唯2入圍的台灣影片，另一部入圍的短片則是靳家驊導演的《大吉》，期望能替台灣奪獎。

在《貓與蒼蠅》中，曹仕翰導演以貓與蒼蠅為喻，描述底層人物與移工的處境，並由《大佛普拉斯》實力派演員莊益增及《河豚》女星潘之敏分別飾演顧船人與精障女子。潘之敏為了這次的角色刻意增胖十公斤，且全程不穿內衣拍攝，全心投入角色中，沒想到影片放映後真的有觀眾提問，以為導演真的請了一位精障人士來演出，演技得到觀眾的認可與肯定。

2位主演得知喜訊都十分開心，莊益增分享喜悅心情的同時也不忘再次推薦：「2個無依的人，與短暫停泊在港邊漁船上的一群外籍漁工，碰撞出光怪陸離的火花…大部分都在腳不著地的船上拍攝，很有韓國導演金基德電影的感覺。導演拍得很用心，我們也演得很用力、開心！」曾短暫留學法國的女主角潘之敏則打趣說，因為疫情的關係沒辦法去法國，練了許久的法文派不上用場很可惜，但這個好消息讓她當時狂嗑全糖珍奶和炸雞排的辛苦，總算有點收獲。

曹仕翰導演目前則正在籌備他的第一部劇情長片《南方時光》，故事以高雄左營為背景，描述90年代國宅少年的成長故事。去年曾入選金馬創投會議，以及被台北電影節、南特影展選入國際一對一工作坊，後勢可期。

(中時 )