獲選去年坎城影展影評人周開幕片的親情電影《總是有個人在愛你》，描述一對律師母女相依難捨的親情，該片根據哥倫比亞導演法蘭柯洛利（Franco Lolli）跟罹癌母親相處的領悟改編而成，劇情則展現一對同是單親媽媽律師母女的親情人生，獲法國媒體盛讚「充滿愛與力量」。

有趣的是，由於飾演罹癌母親的蕾提莎葛梅茲（Leticia Gómez）本身曾是強勢律師，飾演女兒的卡洛琳娜薩林（Carolina Sanín）更是知名人權作家。片中多場跳脫劇本的母女對話，用詞快、狠、準讓人瞠目結舌，一句女兒飆毒句讓母親大夢初醒的話「我不要複製妳的人生，步上妳的後塵」，不僅被法國電影網〈Allocine〉評為「演出典範」，更助該片勇奪法國亞眠國際影展最佳影片。

《總是有個人在愛你》是哥倫比亞新銳導演法蘭柯洛利的第二部電影，獲選去年坎城影展影評人周開幕片。該片成功展現現代都會女子的多重身分及感情，被法國〈世界報〉讚譽為「一幅精彩的女性肖像」。導演法蘭柯洛利不僅費盡唇舌、說服他的律師母親蕾提莎葛梅茲首肯出演，更邀請他的作家表姊卡洛琳娜薩林，片中擔綱演出女律師希薇亞一角。

第一次演戲的她，卻展現極強大能量，除在法庭力抗貪瀆風暴，更不顧母親反對、決定獨自扶養小孩，引發一場家庭風暴。片中她愛上別的男人，卻遭母親毒語相向「說什麼靠自己撫養兒子，卻給他挑了這種繼父」，女兒當場舌頭打結、氣得說不出話來。該片將於18日在台上映。

(中時 )