職業軍人退伍找不到工作，長輩護航讓網友相當傻眼，一名女網友在臉書上抱怨，自己26歲的堂弟原本是職業軍人，退伍後長達1年沒有工作，連老婆都受不了要求離婚，想不到家中長輩沒有鼓勵堂弟快點振作，而是用各種奇葩言論護航，讓女網友怒嗆堂弟「繼續當吸血蟲」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出與家中長輩對話，女網友在賴（LINE）群組裡表示，大家都知道堂弟妻為何會離婚，點出最大問題就是退伍至今都沒工作，認為年紀小、疫情都不是理由，「難道在外面工作的人就是活該嗎」，長輩則回應堂弟有工作也是「忍耐4年」，現階段還在調適自己，希望一家人要包容忍耐，反怪堂弟妻因為沒錢才找理由離婚。

女網友與長輩對話(圖片取自/爆怨公社)

看到長輩回應，女網友無法接受，怒嗆「為何工作是叫忍耐」，直言「哥哥職業軍人忍20年怎麼不說」，且堂弟已經26歲了，不懂究竟要調適什麼，「不要說什麼忍讓包容，你們是被血緣蒙蔽雙眼，一昧的包庇」。

文章掀起網友共鳴，許多人認為長輩就會親情綁架，毫無邏輯可言的護航，等到被啃老族孩子啃到光才後悔，「工作叫做忍耐！又有新觀點了！厲害」、「就像殺人犯的媽媽永遠都會說，他很乖，一定是被逼的」、「我這輩子最討厭的一句話就是，我們都是一家人」、「不拖泥帶水簡潔有力，邏輯分析正確，可惜面對無知的老人」。

(中時新聞網)