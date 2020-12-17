「他們在島嶼寫作」第3系列文學紀錄電影，將於明年2021年3月19日推出首部片《削瘦的靈魂》，該片為紀錄台灣小說家七等生的電影作品，傳主七等生於今年10月24日逝世，出品公司目宿媒體為紀念這位台灣最特立獨行的作家，特別在16日晚舉辦了一場「思慕七等生《削瘦的靈魂》親友紀念專場」活動，邀請七等生的家屬親友和早年的文壇友人蒞臨欣賞，一起透過影像來懷念這位偉大的文學家，同時致上最崇高的敬意。

當晚《削瘦的靈魂》導演朱賢哲、七等生長子劉懷拙、出品公司目宿媒體董事長童子賢，以及「他們在島嶼寫作」第三系列五部片的傳主朱天文、朱天心、吳晟與楊澤，作家雷驤、陳芳明、楊照、詹宏志、季季、攝影家張照堂，還有曾拍攝改編自七等生小說《結婚》的導演陳坤厚、《沙河悲歌》導演張志勇、文化部長李永得、前文化部長鄭麗君等人，都齊聚一堂共同欣賞《削瘦的靈魂》，映前映後老友相聚現場互動相當熱烈感人。

楊照（左起）、劉懷拙、楊澤、吳晟、童子賢、朱天文、朱賢哲、朱天心出席特映會。（目宿媒體提供）

熟識七等生的文壇友人其實都對本片能夠完成感到不可思議，導演朱賢哲在映後與大家分享拍片的心路歷程，他說一開始七等生非常排斥被拍攝，「我也一直很怕被他趕出門外！後來花了半年時間，再加上老師女兒小書的幫忙，七等生才比較能夠自在接受鏡頭和訪談。」過程中，朱賢哲說自己比較像是七等生的學生，聽他娓娓道出人生的曲折經歷與創作想法，朱賢哲很感謝能在作家的晚年，有機會靠近他的內心世界並紀錄下這些珍貴畫面。

七等生的長子劉懷拙則說：「《削瘦的靈魂》原是七等生的長篇小說名，這本小說寫作風格之特殊，若有機會翻拍成電影，刺激程度應該不亞於《猜火車》」七等生曾親口說過，會考慮來看看朱賢哲為他拍攝的紀錄片《削瘦的靈魂》，遺憾在電影正式上映前，父親卻無緣看到了。

《削瘦的靈魂》出品人童子賢表示，七等生拒絕服從文學既有的框框，蔑視繼承的文學技巧，以獨有的眼光看待社會不同階層的樣貌。過去曾有很多對七等生的誤解與批判，反映了當時的時代背景；而現代社會逐漸接受新觀念進行辯證的過程，「台灣環境很幸運可以孕育這樣傑出的、向內心深處詰問、向外審視社會的作家！」

而同為「他們在島嶼寫作」第三系列傳主的作家們也都表示對《削瘦的靈魂》這部片的喜愛和驚嘆。執導自己父母朱西甯、劉慕沙紀錄片《願未央》的作家朱天文，同樣以導演的心情對《削瘦的靈魂》一片表示欽佩，她說：「電影恰到好處地詮釋了七等生的小說作品，既呈現了傳主本身的人生故事，也建構了小說家筆下的虛構世界，非常不簡單！完全可以看到朱賢哲導演對這部片的用心！」

(中時 )