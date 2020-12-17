奧斯卡、金球獎得主茱蒂丹契（Judi Dench）睽違多年，再度於大銀幕搞笑演出，於明年1月8日在台爆笑上映的愛情喜劇《舊愛靈靈妻》當中，化身糊塗靈媒「阿卡蒂夫人」。她不僅在片中裝神弄鬼、幹話連篇，更上演西方版「碟仙」當場翻白眼尖叫起乩，讓人捧腹大笑。現年86歲的她，甚至大展神威搏命吊鋼絲，刺激程度讓她直呼：「簡直讓我像是漫威女英雄！」各種挑戰極限的瘋狂爆笑演出，絕對是觀眾在2021年的第一部歡樂喜劇首選。

《舊愛靈靈妻》除了茱蒂丹契，更找來丹史蒂文斯（Dan Stevens）、萊絲莉曼恩（Leslie Mann）與艾拉費雪（Isla Fisher）等演技派巨星領銜主演。本片改編自「英國天才劇作家」諾爾寇威爾（Noel Coward）的同名劇作，描述一位靈媒到作家家中進行招魂儀式，卻意外招回作家的前妻亡靈，上演一場「舊愛新歡搶老公」的愛情大亂鬥。也因為這部經典劇作太有名，1945年就曾被名導大衛連（David Lean）改編成《浮生夢》搬上大銀幕，綠光劇團也曾以舞台劇《開心鬼》在台搬演。

這回再度改編成電影，劇組也順應時代加入新意，茱蒂丹契也成為繼女星瑪格麗特魯斯福德（Margaret Rutherford）之後，再度於大銀幕上飾演靈媒「阿卡蒂夫人」的女星，將以沉穩高貴的氣質，配上充滿戲劇張力的演出，讓她的表演更具獨特魅力。

有趣的是，茱蒂丹契雖然在片中的職業是靈媒，實際卻是個幹話連篇的浮誇神棍，一登場就是誇張造型，穿戴華麗的印度刺繡、頭巾甚至羽毛，再加上濃豔妝容，讓她一看就是個騙子。她為了欺騙民眾來看她「得道升天」的超能力演出，竟透過「吊鋼絲」偽造飛行能力，結果意外掉下舞台，揭穿一切都是騙局。然而茱蒂丹契演出這場戲根本老當益壯，片中被滑輪高高吊起的場景，竟讓她大呼過癮：「吊鋼絲簡直讓我像是漫威女英雄！」據悉，劇組考量到茱蒂丹契的體力，特別安排一個「沙包」作為她的替身。

製片梅格倫納德（Meg Leonard）笑稱：「當天沒有任何人受傷！茱蒂丹契確實曾被戲稱為『老女人』（an old bag），但她一定沒想過，某天真的會有沙包（Sandbag）作為她的替身！」茱蒂丹契也自稱，自己年輕時就是原著作者諾爾寇威爾的粉絲，還曾與作者本人見過面，讓她開心透露：「他就這樣走下樓梯與我握手，我永遠不會忘記他鬍後水的味道，我都捨不得洗手了！」

茱蒂丹契不只在《舊愛靈靈妻》挑戰吊鋼絲，更因為要詮釋浮誇靈媒，進而展現睽違已久的誇張演技。片中，她受邀到男主角家中進行招魂儀式，大展神威開始西方版「碟仙」，讓眾人圍著桌子坐下，放話只要提問，桌子就會搖晃，甚至故作神秘地挑選黑膠唱片製造氣氛。當她故弄玄虛時，更會突然大翻白眼尖叫起乩，頓時門窗大開、燭火也被熄滅，就當眾人以為這位神棍真會「裝神弄鬼」之時，沒想到還真的意外招回男主角的前妻，上演一場「亡妻顯靈與新歡搶老公」的瘋狂戲碼，值得觀眾進場一探究竟。

(中時 )