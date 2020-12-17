俄羅斯總統普丁17日在該國年度新聞會上，譴責美國重啟新軍備競賽，讓莫斯科別無選擇，只好以研發極音速武器做為因應之道。事實上，俄國11日才宣布第3度成功試射極音速飛彈「鋯石」。

在俄國年度新聞會上，普丁被記者詢問到「新軍備競賽的可能性為何」時，回應道「很明顯的，這已經開始了」。但是，他相信美國總統當選人拜登願意針對雙方戰略核武裁減進行會商，「我們需要美國夥伴來點回應」。

由於美俄簽署的《新戰略武器裁減條約》(New START)將於2021年2月到期，普丁一再呼籲華府同意為期1年的展延，以維持兩大強權之間的核平衡。《新戰略武器裁減條約》簽署於2010年，該條約限制美俄之間能部署的戰略核彈頭、飛彈與轟炸機的數量。

事實上，俄國11日才宣布時速6000英里(約9656.06公里)「鋯石」極音速飛彈第3次成功試射。根據釋出的影片，鋯石飛彈自戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦發射出，2分鐘後擊中217英里外的目標。

Russia's new hypersonic Zircon missile, capable of flying at 8 times the speed of sound, has been called a game-changer that could radically shift the naval balance of powerhttps://t.co/HV6LOxA4V0 pic.twitter.com/PwUxW5ihHC — RT (@RT_com) December 15, 2020

據「今日俄羅斯」報導，鋯石飛彈擁有8倍音速，飛行速度超越8馬赫，快得讓英美反飛彈系統來不及反映。鋯石飛彈已研發20多年，2020年10月首次進行試射；11月第2次試射，成功擊中280英里外的目標。

俄國媒體表示，「鋯石」試射成功象徵新武器世紀的開啟。自此當美俄發生全面衝突時，普丁擁有摧毀美國城市的「武器選擇」。在首次試射成功時，總統普丁盛讚這是俄國的頭等大事。試射成功讓陸軍與海軍得以裝備最新、真正無與倫比的武器系統，確保俄國長期的防衛能力。

(中時新聞網)