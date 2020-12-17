大鵬灣國家風景區管理處成立「屏東觀光圈」後，17日到恆春舉辦屏南場輔導說明會，由觀光產業界大咖分享觀光扎根經驗。（謝佳潾攝）

大鵬灣國家風景區管理處成立「屏東觀光圈」後，17日到恆春舉辦屏南場輔導說明會，由觀光產業界大咖分享觀光扎根經驗，除盼整合觀光資源外也招攬業者投入「5個場域、8個商家」遴選，一同由屏東級躍升台灣級、看向世界級。

鵬管處指出，屏東觀光圈計畫是為整合觀光產業，「將珍珠商品串聯成項鍊產品」，因此特別針對食、宿、遊、購、行等5大業者進行協助輔導，提升屏東觀光服務軟硬體品質及風格形塑，進而結合國際OTA通路行銷並推出國際亮點旅遊產品。

管處說，屏東觀光圈將遴選出5個場域、8個商家，各別進行重點式輔導，協助他們從屏東級品牌躍升成台灣級、再進階世界級，而未獲選的業者也會藉由「大師講座」持續輔導，只要業者有恆心求好求變，管處一定竭力協助。

而為推廣「屏東觀光圈」理念，管處首到恆春舉辦屏南場輔導說明會，並邀來高雄餐旅大學教授劉喜臨、曾獲德國IF設計大獎也是2019台灣燈會在屏東的知名設計師張漢寧等多名業界大咖到場分享「觀光扎根」經驗。

幾位大咖專長不同，但對台灣觀光的發展導向有著相同理念，「愈在地愈國際」就是他們的最高宗旨，劉喜臨說，據數據顯示，2019年國旅人次1億7000萬、住宿率約3成，而出國人次1千700萬，由此可看出國旅仍是大宗，而如何將國旅拉到屏東就是屏東觀光圈的使命。

(中時 )