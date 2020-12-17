敖犬（莊濠全）2006年自《模范棒棒堂》出道，後來與小煜、威廉、王子等人組成男團[email protected]，紅遍大街小巷，更與黑澀會美眉合作偶像劇《黑糖瑪奇朵》，引發不小話題。事隔多年，敖犬近日在大陸節目自爆其實當年他違反禁愛令與美眉交往被抓包，氣到前老闆Andy哥一度放話要封殺他。

敖犬近日在大陸節目《火星情报局》自爆曾與某個黑澀會美眉交往，他說那時候在朝夕相處，喜歡上了對方，甚至不惜違反公司禁愛令偷偷交往。敖犬話才一說出口，立刻引發現場眾人瘋猜是哪個美眉，但敖犬口風超緊，只說了一句：「你們是絕對想不到這個人的。」

敖犬自爆曾跟黑澀會美眉交往，引發現場眾人瘋猜。(取自微博)

直到某一天他與一票兄弟在唱歌時，突然接到Andy哥電話，一劈頭就火大質問他：「你到底有沒有跟XXX怎麼樣？」接著更直接衝到KTV包廂找敖犬問明白。而一開始還打死不認的敖犬，最終就因為被Andy哥套話成功，認了與美眉交往。

敖犬回憶當時情景，坦言Andy哥當下崩潰了，甚至當場放話：「我要封殺你！我不會讓你上《棒棒堂》節目，即使你是班長！」後來在好友阿緯的提議下，一票兄弟當場假哭好博取Andy哥同情，敖犬笑說：「我真的一集《棒棒堂》沒落下，更厲害的是，我起了這個帶頭作用，所有棒棒堂弟弟跟美眉都開始談戀愛了。」

(中時新聞網)