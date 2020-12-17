中天提問遭擋！陳其邁被蘇偉碩點名「公衛專家」

精神科醫師蘇偉碩反對萊劑遭政府查水表，引發軒然大波，同樣身為醫師的高雄市長陳其邁也成為媒體堵麥提問的對象，不料《中天新聞》訪問蘇偉碩事件時，竟遭陳其邁背後的「神秘人物」強硬擋麥，這名神秘人物身分曝光後網友也直呼真的不意外。

陳其邁今天活動後受訪，蘇偉碩遭約談也成為各家媒體提問重點，當中天提問時，突遭一名頂著爆炸頭的人強硬揮掉中天記者的麥克風，陳其邁見狀連喊三次「沒關係」，這名人士才收手。其實這名頂著爆炸頭的人士，就是知名團購企業家「486先生」陳延昶。

不少網友看到片段痛批「記者問問題也要擋，到底怕什麼」、「好沒水準，記者要發問也被阻止」、「Q毛那個是在擋什麼」、「他就是486老闆啦」、「要求曝光度啊，沒看他擋完還很得意的樣子」、「Q毛是486，在求表現啦」、「真可怕，還以為是黑道圍事的」、「還以為486是高雄市新聞局長呢」，但也有網友稱讚陳其邁「這次要給其邁一個讚，願意回答」、「至少其邁肯回答記者」。

事實上，這也非陳延昶第一次爆出爭議，早在三倍券發行前，陳延昶為了酸吳宗憲「三倍券麻煩說」，在臉書貼出三倍券照片，表示可以特別教吳宗憲怎麼領，卻被網友質疑為何可以提前領，甚至被抓包陳延昶手上的三倍券面額加總是3800元，並非一般民眾領到的3000元，對此陳延昶解釋自己只是P圖，但卻不被接受。

(中時新聞網)