英國傳奇歌手大衛鮑伊逝世五週年，經典名作《俘虜》將重返大銀幕。（甲上提供）

由日本國寶級導演大島渚執導，集結了大衛鮑伊、坂本龍一、湯姆康提、北野武等超華麗卡司的影史不朽名作《俘虜》，經典紀念版將於大衛鮑伊逝世5週年的2021年1月8日全台上映。《俘虜》17日發布正式預告與海報，海報以大衛鮑伊親吻坂本龍一的臉頰為主視覺，重現38年前震撼全世界的「禁忌之吻」畫面，正式預告則佐以經典旋律〈Merry Christmas, Mr. Lawrence〉，全片配樂為電影配樂大師坂本龍一首次為電影配樂的作品，就一舉奪得英國電影金像獎最佳電影配樂的殊榮。

該片除了是坎城影展競賽片，曾榮獲第7屆日本電影金像獎最受歡迎影片獎及最佳影片五項大獎提名，以及第38屆每日映畫獎最佳影片、導演、男配角、電影音樂、劇本等五項大獎，並且名列日本電影旬報獎「年度十大佳片」的影史經典名作，故事改編自英國知名小說，描述二戰時的日本戰俘營，反思關於戰爭與東西文化的衝突。

《俘虜》不僅是日本國寶級導演大島渚首部英語發音的電影，更是音樂大師坂本龍一首次為電影量身打造配樂的作品，就一舉拿下英國電影金像獎最佳電影配樂的獎項，也奠定了坂本龍一享譽國際的「新音樂教父」地位。

《俘虜》選在英國傳奇歌手大衛鮑伊逝世的五週年重映，被譽為「搖滾變色龍」的大衛鮑伊，以多變的造型與曲風聞名，拍攝《俘虜》前他剛完成著名的「柏林三部曲」，並在百老匯演出，聲勢正如日中天，也是導演大島渚心中飾演《俘虜》裡的英國軍官最佳人選。

大島渚本來擔心大衛鮑伊是否願意在事業巔峰時飛到紐西蘭的小島上拍攝，好在大衛鮑伊相當喜歡大島渚之前的作品，二話不說就答應參演，開拍前帶著一把吉他，一身輕裝地出現：「我很推崇大島渚導演的作品，《俘虜》找我演出的角色本身也非常吸引我，能參與演出真的很榮幸。」

大衛鮑伊拍攝《俘虜》時正值壯年，在片中飾演一名英國戰俘傑克，俊俏的臉龐與桀敖不馴的態度，立刻吸引了坂本龍一飾演的戰俘營長官目光。兩名當年最具代表性的東西方音樂奇才，在導演大島渚的安排之下，化身為二戰時期的敵對軍人，《俘虜》最廣為人知的一場經典戲碼，莫過於暴怒的坂本龍一高舉武士刀對一名俘虜處刑之際，大衛鮑伊直直走上前去，溫柔且堅定地親吻了坂本龍一的雙頰，當年這場懷有隱晦同志情愫的「禁忌之吻」，震撼了全世界，更成為了影史經典畫面之一。

《俘虜》劇情描述在1942年爪哇日軍戰俘營裡，被俘的英軍上校勞倫斯（湯姆康提 飾）因熟悉日語，經常擔任日軍與戰俘間的翻譯，減少兩方因觀念差異而造成的衝突，也因此與日方軍官關係不錯。直到某日，戰俘營長官世野井上尉（坂本龍一 飾）帶回一名戰俘傑克（大衛鮑伊 飾），傑克狂放不羈又具煽動性的態度讓日軍與戰俘間的關係更為緊張，也讓居於中間的勞倫斯疲於奔命，而世野井與傑克之間隱晦的情愫卻悄悄展開。《俘虜》經典紀念版將於2021年1月8日全台上映。

(中時 )