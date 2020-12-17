使用統一發票的營業人銷售貨物或勞務，應主動開立統一發票交付買受人，但有部分店家未主動開立，而且遇有買受人向其索取統一發票時，常會以其標價未含營業稅為由，要求買受人須另加付5％營業稅款，財政部南區國稅局表示，類此定價未內含營業稅行為已違反稅法規定，店家經通知限期仍未改正者，將遭受處罰。

南區國稅局指出，依據加值型及非加值型營業稅法第32條第2項規定，營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅，所以商品標示的定價，是含稅之銷售價格，如果營業人對於應稅貨物或勞務之定價，未依規定內含營業稅，經國稅局通知限期改正，屆期未改正者，將處新臺幣1,500元以上15,000元以下罰鍰。

該局強調，當買受人為營業人時，營業稅(即銷項稅額)與銷售額應於統一發票上分別載明，合計即為定價；買受人為非營業人時，則以定價開立統一發票。該局舉例說明，標價100元的文具用品，當買受人為營業人時，須開立銷售額95元、營業稅額5元之三聯式統一發票；當買受人為一般消費者(非營業人)，則開立總計100元之二聯式統一發票，所以不論買受人是否具有營業人身分，其支付100元的價款，店家就應開立100元的統一發票。

南區國稅局特別提醒營業人，應依標示的定價收取價款，不可另行要求買受人額外支付營業稅款，並依法誠實開立統一發票，以免受罰。

(工商 )