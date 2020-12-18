戀愛喜劇《真愛鄰距離》由兩大好萊塢知名演員艾蜜莉布朗、傑米道南主演。演出女主角蘿絲瑪莉的艾蜜莉布朗，在片中不但跟傑米道南有感情戲，跟《玩命再劫》中飾演酷哥的喬漢姆也有密切往來，她甚至飛往紐約會面曖昧對象，留下在愛爾蘭等待的傑米道南。該片將在耶誕檔期上映。

傑米道南自《格雷的五十道陰影》之後，多金、帥氣的形象深植人心，總裁形象如影隨形。沒想到《真愛鄰距離》的男主角安東尼太超出他意料，令他不得不坦言自己的角色可能有點「奇怪」。傑米道南飾演的安東尼，家裡有座農場，父親卻因他看來不夠可靠而不願傳承給他，傷透他的心。他唯一的朋友是隔壁鄰居蘿絲瑪莉，儘管倆人是青梅竹馬，但他卻連找對方說話都會「尷尬癌」發作。蘿絲瑪莉積極表白，他還是一本正經地聊天氣，真的是憑實力單身。

傑米道南在訪談時自述：「我覺得我演的角色可能有點小小的自閉。」但對於演出安東尼，他倒是樂在其中，更坦白表示就算把自己最怪的一面拿出來，大概也只會被當作在角色揣摩，而被當成「角色揣摩」對傑米道南來說也不是新鮮事，他先前上脫口秀暢談自己從小走路姿勢十分奇怪，在接演電影的時候被劇組老師詢問：「你是走路很怪，還是在角色揣摩？」

曾以電影《發暈》獲得奧斯卡最佳劇本獎，同時也是普立茲、東尼獎得主的約翰派屈克尚利，擅於描寫動人又充滿幽默的對白。此次由他執筆撰寫劇本、掌鏡當導演的《真愛鄰距離》，就是以他先前入圍東尼獎的舞台劇《outside the Mullingar》改編，他將自身兒時對愛爾蘭的情懷放大呈現於舞台劇中，而事實證明，就算搬到大銀幕，劇本的魅力依然不減，也因兩位優秀演員的演繹，讓這部電影用更唯美的方式帶到觀眾眼前。

(中時 )