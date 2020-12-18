醫師蘇偉碩過去關注萊豬、萊牛議題，近日遭民進黨政府盯上，衛福部以散播假訊息之名用《食安法》告發，被高雄市警分局約談。有網路媒體17日發起網路投票調查「醫師蘇偉碩、衛福部，你挺哪一方？」，截至18日最新調查結果顯示，挺蘇醫師有1516票，挺衛福部僅96票，結果呈現一面倒。
據網路媒體《Yahoo雅虎》17日針對「萊豬是否有毒議題」進行網路投票，以「醫師討論萊豬有沒有毒，被衛福部告發散布不實言論，醫師蘇偉碩、衛福部，你挺哪一方？」為題，並列出「蘇偉碩醫師」、「衛福部」2個選項，投票時間為12月17日至22日，截至18日凌晨0時為止。目前共有1612名網友投票，「蘇醫師」獲得1516票、「衛福部」僅獲得96票。
挺「蘇偉碩醫師」網友認為，「支持實話實說」、「萊豬留給817萬人吃」、「為什麼不能有意見？說好的言論自由呢？」、「害怕謊言被戳破，然後牛肉麵到豬農一直查水表」。
挺衛福部網友表示，「專業人員談論相關議題，應本科學精神來探討問題，而不是譁眾取寵，實有失職之嫌」、「舉證有必要，否則是不實言論」、「利用醫生身份評論萊克多巴胺會空氣傳播，毒性比搖頭丸高250倍，不應該」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。