醫師蘇偉碩過去關注萊豬、萊牛議題，近日遭民進黨政府盯上，衛福部以散播假訊息之名用《食安法》告發，被高雄市警分局約談。有網路媒體17日發起網路投票調查「醫師蘇偉碩、衛福部，你挺哪一方？」，截至18日最新調查結果顯示，挺蘇醫師有1516票，挺衛福部僅96票，結果呈現一面倒。

據網路媒體《Yahoo雅虎》17日針對「萊豬是否有毒議題」進行網路投票，以「醫師討論萊豬有沒有毒，被衛福部告發散布不實言論，醫師蘇偉碩、衛福部，你挺哪一方？」為題，並列出「蘇偉碩醫師」、「衛福部」2個選項，投票時間為12月17日至22日，截至18日凌晨0時為止。目前共有1612名網友投票，「蘇醫師」獲得1516票、「衛福部」僅獲得96票。

蘇偉碩遭綠營查水表後 Yahoo最新網路民調，結果竟一面倒。(圖/翻攝自 Yaoo雅虎投票網站)

挺「蘇偉碩醫師」網友認為，「支持實話實說」、「萊豬留給817萬人吃」、「為什麼不能有意見？說好的言論自由呢？」、「害怕謊言被戳破，然後牛肉麵到豬農一直查水表」。

挺衛福部網友表示，「專業人員談論相關議題，應本科學精神來探討問題，而不是譁眾取寵，實有失職之嫌」、「舉證有必要，否則是不實言論」、「利用醫生身份評論萊克多巴胺會空氣傳播，毒性比搖頭丸高250倍，不應該」。

(中時新聞網)