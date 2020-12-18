寶寶一旦身體不舒服，爸媽總會很擔心，是不是生病了。要小心的是，有些家長習以為常的感冒症狀，其實是過敏的表現。幼恩小兒科呂冠儀醫師說明，一般過敏通常在早上發作，雖然中午後就會改善，但若長期疏於預防，寶寶成長過程中，可能會持續被打噴嚏、流鼻涕、黑眼圈循環纏身，甚至影響情緒發展及成年後健康。更要注意的是，若已有過敏的寶寶又感冒了，相互影響下，症狀容易被放大，比一般孩子相對嚴重，家長不可不留意。

呂冠儀醫師提醒，一旦過敏被誘發，不會只有單一部位的症狀，而是會隨著年紀增長，顯現在不同部位。在嬰幼兒階段是從皮膚敏感、異位性皮膚炎開始；兩、三歲之後，以呼吸道症狀占多數，如過敏性鼻炎，容易使小孩打噴嚏、鼻塞或經常咳嗽；到了四、五歲若依然控制不當，可能拉高罹患氣喘的風險。症狀逐一誘發的過程，稱為「過敏進行曲」。

呂醫師表示，以前在急診也遇過本身有氣喘又感冒的小朋友，因喘不過氣而插管治療，甚至併發肺炎，整個療程至少要住院一到兩週，看在醫師們眼裡也覺得難受。因此醫師呼籲，對待過敏的正確觀念是「預防勝於治療」，尤其三歲前更是最佳防敏時期，若待過敏日益嚴重後才著手，即使補充益生菌、採用減敏療法試圖降低傷害，都相對難回復健康。

1歲半前 近五成寶寶因牛奶蛋白、雞蛋過敏

究竟過敏是怎麼形成的？許多家長都憂心忡忡，呂冠儀醫師表示，過敏原其實存在於整個環境中，每個人都暴露在風險裡。但也不需要太過擔心，可以從環境及飲食雙管齊下，降低誘發過敏機率。

環境方面，居家空間應多加清潔整理，也可用空氣清淨機輔助，減少塵蟎的影響。

飲食方面，盡量吃天然無加工的食物，避免易誘發過敏的食物。根據研究，牛奶蛋白與雞蛋是誘發嬰幼兒過敏的主因之一，在1歲半前的案例中，近半數因這兩樣食物誘發過敏。因此在飲食選擇上，最好以母乳為第一首選，因其內有許多抗體及豐富營養素，是最適合寶寶補充的。若媽媽須返回職場不便親餵，建議可挑選接近母乳的配方做為銜接，像是「部分水解蛋白配方」。

▲呂冠儀醫師提醒，一旦過敏被誘發，不會只有單一部位的症狀，而是會隨著年紀增長，顯現在不同部位。（圖／呂冠儀醫師提供）

呂冠儀醫師說明，雖然蛋白質是造成寶寶過敏的主要來源，但寶寶所需的營養中，除了碳水化合物外，蛋白質亦是不可或缺。水解技術將牛奶的大分子片段分割為細小分子，讓寶寶腸胃道更好攝取牛奶蛋白。

選擇精準水解 切斷刺激蛋白片段、培養腸胃耐受性 才能有效防敏

由於太太是過敏體質，呂冠儀醫師對自己孩子的過敏預防更加重視，並分享經驗。他建議家長可挑選經過大規模臨床實證的品牌，具備精準的水解技術，能找到易引發寶寶過敏的蛋白質片段，並進行切斷、轉換成溫和的牛奶蛋白，逐步訓練寶寶腸胃道吸收外來分子，培養耐受性。透過日積月累的訓練，未來寶寶再接觸到刺激時，較不易再引起過敏反應，有效達到調整體質的效果。愈早做好充足的過敏預防準備，才能讓寶寶將來有強健的身體。

(中時新聞網)