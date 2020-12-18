2014年一篇對瑞典老年雙胞胎（平均年齡78歲）的研究顯示，比起不彈奏樂器的雙胞胎，彈奏樂器者罹患失智症或認知功能障礙的比例，減少了64％。醫師也表示，學習樂器幾乎是全腦動用，可以活化觸覺、聽覺、視覺、運動、記憶、專注力與情緒的神經系統！而對退休族而言，出門學習樂器，多了社會互動，活化腦力與身心功能的良好效應，也不只是一堂課而已。

大教室裡的十幾位銀髮族，正圍繞著大桌子團練著。那首耳熟能詳的龍貓主題曲《鄰家的龍貓》正從人手一把的烏克麗麗中傾流而出，讓人忍不住也想哼起「多多洛多多洛、多多洛多多洛……」。

不過，分成三聲部的眾人，就像三張要疊合好才能顯示圖像的透明投影片，常擺在不對的位置，讓人看得迷茫；不是有人太快搶了拍子，就是有人落在後面跟不上，主旋律常被搶了風采；又像潺潺的河流，左邊、中間、右邊的流速不一樣，缺乏步調一致的協調性。

指導的老師擁有神奇的耳朵，總能在合奏時聽出是哪個聲部出了問題，再哼唱著帶領同學邊演奏，邊跟上正確拍子；經過反覆地練習，最後一段完整的旋律終於被揉合出來，熟悉的「多多洛」旋律，終於成功地化身為空氣中的愉悅曲調！

這是台北仁濟院烏克麗麗社團的練習現場，社團裡的成員都已參加過仁濟院開設的老人身心活化課程中的「基礎烏克麗麗課程」，學員結業後每周仍自發性的前來練習。演奏的難度比歌唱高，旋律唱得出來，不一定能演奏出來；演奏得出來，也不一定能在合奏時保持協調性。社員分享，龍貓主題曲算比較難的曲目，也讓人看到「台上三分鐘，台下十年功」的過程。

長期持續彈奏樂器 延緩老化，還能「腦力」全開

台北仁濟院附設醫院家醫科醫師王珮淳舉例，2003年發表的一項研究找來年齡相近的80位男性，分為3組。其中20名是專業的鍵盤樂器樂師，20位為業餘鍵盤樂師，剩下的40名則不曾彈奏樂器。他們分別接受腦部磁振造影掃描，結果發現，專業樂師大腦的運動和感覺區，以及部分的額葉、頂葉、顳葉的腦灰質體積，明顯比其他兩組大，顯示即使已成年，大腦仍有可塑性。

王珮淳醫師解釋，這顯示了長期持續學習演奏的人，具有較活化的大腦；又因為失智症與大腦的發炎退化、體積萎縮有關，可以推測學習樂器對於預防失智是有幫助的。

彈奏樂器需要左右腦及手眼協調，才能發揮綜效。包括視譜、記譜、用手準確彈對音、堅持在正確的節拍上……，要熟悉有掌握度，才能駕輕就熟地演奏出心中的旋律。跟任何學習樂器的人一樣，退休的爺爺奶奶們也需要練習，若是從未學過樂器，就需要不厭其煩的反覆練習。

出門上課活化身心的效果 會激起連鎖反應

這些退休銀髮族們，為了一周一次的烏克麗麗課程或社團練習，回家需要花更多時間複習。社團團員李靜平說：「一周上課2小時，但回家至少要花3小時練習，如果不練，下次來一定跟不上。」演奏樂器是需要一定專注力的活動，有其難度，所以「每周功課」對爺爺奶奶輩的學生來說是慎重其事。要精熟一個樂器，不只是抱著休閒放鬆的心態，而需要認真專心的學習。

王珮淳醫師說，演奏樂器除了可以活化大腦，因為音樂本來就有調節情緒的效果，加上各種曲風、樂器的選擇很多樣，所以年長者若願意學習演奏樂器，或者多接觸音樂，對於退休族來說是很好的調劑。

仁濟醫院的長輩患者比例較高，加上身為「家庭醫學科」的醫師，對病患的生活型態也有比較廣泛的關心，因為長期跟長輩互動，王珮淳醫師也累積出了一些心得。她分享說：「鼓勵長輩出門上課，造成的良好效應不只是一堂課而已，他們為了每週的定期聚會，在一週的其他時間需要花時間準備內容或練習，或者為了其他同學做些事，因此多了社會互動、彼此關心，也跟身邊的人多了些話題。」這就像是在池塘裡丟了一顆石頭，會引起漣漪一樣，跨出第一步後，自然會引起連鎖效應。

烏克麗麗的小浪漫 融化人心不分男女

烏克麗麗就像一把小型的吉他，隨身攜帶輕巧方便，音量又不大，練習時也不怕吵到別人，還可以隨身帶著為生活增添點旋律。社團團員李靜平說：「有一次在路邊看到一群人在唱聖歌，其中一人帶了一把烏克麗麗，只是輕輕地撥了一下弦，他們就能唱出天籟的感覺，這個讓我覺得很驚艷！」

李靜平跟吳耀文在來仁濟院上課之前就認識，他們都是自來水博物館的志工。他們說，兩個人平時都是「宅男」，雖然在自來水博物館當志工，但也只需要做些導覽講解，很少與不同生活圈的人互動。後來因為有朋友在仁濟院當志工，積極地拉他們來學烏克麗麗，說這個很有趣，所以才入門。

「不過，剛開始學的前1、2個月會有挫折感，腦袋、眼睛跟手連不起來，沒辦法彈奏出想要的旋律，初學者得過了這個坎，才能繼續下去，否則很多人學烏克麗麗還沒入門，就放棄了。」李靜平說。當時仁濟院的志工在他們初學時幫忙「補習」，大家努力勤練之後，終於克服了第一道難關。

李靜平分享說，他年輕時就對會演奏、會作曲的人心生羨慕，覺得這類人是「第一等人」；現在終於有機會從「聽歌」、「唱歌」到「學會演奏」，這種「晉級」的感覺讓他很有成就感。

他們不約而同地說，以前求學時，音樂課都被「借」去上其他課程，小時候根本沒學到音樂；現在這種體驗對他們來說，是一件新鮮的事。

問吳耀文學習烏克麗麗的心得，他說：「不管彈的時候成不成調，有時候只是拿起來隨意地撥出一些音調，就會覺得心中的煩悶降低很多，心情自然地沉澱下來。學成了曲子之後，還可以自娛娛人；持續在這裡上課、回家練習，也覺得生活更有重心！」

退休男性願意出門接觸新事物的動機通常比較低，這個烏克麗麗社團還有個特別之處，就是一般的銀髮族課程常常是女多男少，大約8比2的懸殊比例，但這裡卻是男女各6人，1比1的比例。團員被依照學習力、學習模式分成了三部分（剛好三個聲部），分別是自學能力強的退休醫師、退休公務員，以及女性及媽媽族群。

出門看看非同溫層的人 怎麼過生活吧！

退休族的學習力以及習性、話題，都跟過去幾十年的人生經驗有關，在這樣的團體內學習，不但可以交到同性質的朋友，也能遇到「非同溫層」的人。因為出來接觸不同生活圈的人，會有不同的體驗。

當被問到怎麼樣才能讓退休的男性，願意踏出家門，嘗試不同的事物？吳耀文分享說：「男性在公園看到別人在做活動，可能心中也好奇，想試試看，但如果那個團體裡沒有一個人出來熱情招呼、邀你一起參加，男性便不會主動要求加入。這也不算是愛面子，但就是會有這種現象，需要有人拉著你去參與，才會跨出那一步。」

當你願意跨出一步，嘗試不同的事物，你會發現，原來人生並不是只能循著過去的固定模式生活著，偶爾讓生活來一點小改變，有的時候，就像不同聲部的合奏一樣，在徐徐前進的樂音中，一樣能找到與其他聲部協調的訣竅，自在地譜出和諧的樂音。

本文作者:葉語容、蔡睿縈

諮詢：王珮淳（台北仁濟院附設醫院家醫科醫師）

(本文摘自《大家健康雜誌》2020.11)

《大家健康雜誌》2020.11

(中時新聞網)