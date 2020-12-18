進入婚姻以後，大家都希望能和自己的結婚對象幸福平順的度過一輩子，但有些人一旦變心，當初的甜蜜全部都回不去了！運勢命理網站「十二生肖運程命理」點名以下3個生肖的男人，只要變心就不回頭，會冷淡的對待老婆，甚至不想再對家庭負責！

▍1.生肖龍

屬龍的人很容易因為生活中的瑣事漸漸磨掉愛情，只要他們變心，就不會再關心老婆，甚至還會說出酸言酸語來傷害對方，冷淡的態度顯得特別的傷人。過去下班可能會立刻回家黏著老婆，但變心以後根本就不想回家，甚至不再愛這個家，也不想對這段婚姻負責。

▍2.生肖牛

屬牛的人性格老實，對老婆很貼心，但如果他不再愛老婆，老婆說什麼話他都聽不進去，老婆傷心的時候也不再心疼，顯得非常無情、冷淡，對家庭的態度也很消極，甚至不願意再付出真心。

▍3.生肖雞

屬雞的男人只要變心，他們的個性就會立刻轉變，不再像過去那樣體貼的付出，會變得愛計較、愛賭氣，而且還會拒絕溝通，把自己真實想法隱藏起來，不讓老婆觸碰到他的內心，顯得非常冷酷無情，對於兩人組成的家庭也完全不留情面，不再花心思經營。

(中時新聞網)