有些人生活很隨性，甚至有點任性，但卻擁有超多好桃花，主動追求的對象都是極品！星座運勢網站「星座巫師」分享，以下3個星座的女人雖然個性難搞，但是從來不缺好男人，而且渣男遇到他還會自動退散，不敢高攀！

▍1.處女座

處女座對朋友很隨和，但如果是不熟的人，則會顯得有點冷淡和高傲。處女平常喜歡安安靜靜的獨處，不愛湊熱鬧，擇友標準很高，無論是想跟他當朋友或是想要追求他，都需要經過他仔細的觀察和了解，如果只是想要玩玩的渣男接近他，也會立刻被識破手腳，身邊能夠留下的人，都是他認定的對象。處女的好桃花不斷，能夠和他交往的人都懂得經營感情和珍惜彼此的緣份，可說是爛桃花絕緣體。

▍2.天秤座

天秤座非常怕麻煩，所以不太喜歡把感情弄得很複雜，要就在一起，絕不會拖拖拉拉的曖昧，對他來說感情一定要有平衡點，他付出多少愛，也希望對方的回應是對等的，如果無法如此，那這段感情或曖昧就沒有存在的必要。他其實非常享受一個人的時光，絕不會勉強自己在一段不清楚的關係中沈淪，因此遇到爛桃花的機率也非常小。

▍3.水瓶座

水瓶座很特別、很有個性，個性有些孤傲，因此散發著迷人的神祕感，讓追求者前仆後繼。水瓶不會勉強自己去迎合別人，也不會讓自己受委屈，散發著高冷的氣質，讓渣男不敢對他下手，就算想跟他玩若即若離的曖昧遊戲也沒用，他內心對於這些手段看得很透徹，渣男那些招數在他身上都無法發揮作用。

(中時新聞網)