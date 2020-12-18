娛樂8點半》踏入婚姻到底要圖些什麼？很可能就是一份安定感。不少主播、女星還在圈內發展時，過著五光十色的生活，但婚後尤其嫁入豪門，有不少人選擇直接登出這種生活，息影專心投入家庭，不過，這真的是心之所向嗎？香港美艷女神夏文汐，原本也是入豪門揮別影壇的人，但年過半百後，就像突然對人生醒悟一般，毅然斷開富豪尪，口味驟變，跟嫩男重溫濃情烈愛。

夏文汐出身樸素家庭，爸爸是小學老師、媽媽是售貨員，她自小乖巧，學業成績也很不錯，家人本希望文靜的她未來也當個老師，但其實夏文汐的靈魂是火熱的，17歲時選擇了演員這條路，跟葉童是同期出道，而她的第一部戲，就跟湯鎮業合拍《烈火青春》，上演電車纏綿戲碼，在那個年代，這樣的橋段已是相當露骨刺激，一度引發香港電檢爭議。

夏文汐與萬梓良合作《唐朝豪放女》，一炮而紅。 (中時資料照片)

夏文汐就此以性感形象立足，1984年她與萬梓良合作電影《唐朝豪放女》，轟動大街小巷，因濃艷風華一炮而紅，成了80年代性感女神代表人物，名氣不輸邱淑貞、葉子楣，之後夏文汐持續拍攝夯作，更證明自己才色兼備，1986年以《花街時代》獲第5屆香港電影金像獎最佳女主角提名，被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」。

拍了不少夯作的夏文汐，人氣旺到在80年代末有了來台發展的機會，接拍楊佩佩武俠劇《新龍門客棧》、《神鵰俠侶》，也因為跨出香港，邂逅了台灣股市富商黃冠博，不久後兩人宣布結婚喜訊，夏文汐婚後毅然退出演藝圈，為愛遠走美國，享受少奶奶生活。

夏文汐被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」。(中時資料照片)

完全撇開演藝圈的夏文汐，婚後給丈夫生了3個女兒，被認為家庭生活甜蜜幸福，直到幾年前她復出拍港劇，被讚凍齡有術，外型仍舊有著超強魅力，戲外也被傳是「鮮肉磁鐵」，喜歡小鮮肉，因此傳出了婚變，而被認為20年來很享受富裕家庭生活的她，2018年受訪時，突然認了跟丈夫聚少離多，已習慣了沒有老公在身旁的生活，各過各的，間接承認婚變成真。

不久後夏文汐被香港《東周刊》爆出，她愛上夜生活，還跟一個外號「士多啤梨」的上海嫩男密切來往，有友達以上的關係，夏文汐也大方坦言平時會跟朋友出去吃飯，常有男人請她喝酒，「反正現在的中國很流行姊弟戀，愈成熟女人，嫩男就愈有興趣」，而去年11月，56歲的夏文汐在微博貼出美麗的自拍照，寫下「2019年快過去了，希望香港早日恢復和平，也希望2020年之前，我的真命天子會出現」，似乎暗示已更富豪台商離婚，開始第二人生。

(中時新聞網)