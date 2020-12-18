2020年進入倒數，聖誕聚餐、跨年派對、公司尾牙接踵而來，隨著各類聚會變多，經營咖啡廳、餐酒館的頭家們店務更加繁忙，在人手不足的忙碌之際，還要擔心稍不留神，努力賺來的心血有可能付諸東流。以下整理出四大店家防竊小撇步，讓頭家們無論在營業或非營業時間都安心，帶來最完善的安全保障！

精準AI人像辨識技術超聰明

過往傳統的監視器無法即時偵測異常狀況，但若能在事件發生時隨即知曉，就能有更多時間應對處理，現今AI人工智慧的影像辨識技術，就可以改善這點！運用人像識別更精準判斷是否為人為入侵、貓狗闖入也不誤判，而一旦偵測到異常狀況，還可以立即主動告警的功能更加分，第一時間透過電話、簡訊及App推播通報緊急連絡人，時刻守護店家安全。

隨時遠端查看影像管理店務好方便

對人力有限或有多家分店的頭家來說，能夠用App隨時遠端查看影像也相當重要！年底咖啡廳、餐廳訂單增多，想確認是否有準確送餐、服務是否到位時，透過即時高畫質影像就能立即掌握；或像是無人看管的自助洗衣店，若能透過遠端看到即時影像，更能安心經營。

完整一條龍專業服務有效率

若是於創業初期，在預算的考量下還要特別請人到府安裝監控設備，又是一筆開銷，這時有專人服務免去一次性高額費用及平常的維運成本，更是錦上添花。而臨時有狀況，實在不知該如何解決使用上的問題時，24小時的客服專線，即時回覆並協助店家排除障礙更貼心。

專屬竊盜損失補償超安心

為保障頭家們的努力辛勞，最後一道防護機制為竊盜損失補償，經判斷若因異常入侵導致店家設備損壞、貨品遭竊等，頭家也可申請每年最高上限36萬元的竊盜損失補償，大幅降低店家損失。

現在只要月付999元起，凱擘大寬頻「HomeSecurity AI店家防護」服務，提供所有小資創業頭家們最全面性的店家安全解決方案，還能同時享有凱擘的網路服務，滿足店內所有客人的上網需求，全年無休的安全保障、貼心服務一次到位，立即申辦店家安全看得見！

(中時新聞網)