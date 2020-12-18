摩納哥王妃夏琳徹底顛覆造型

摩納哥王妃夏琳（Princess Charlene of Monaco）有一頭秀麗的金髮，向來以溫柔婉約的形象示人。不過，隨著耶誕佳節即將降臨，她一反淑女形象，削掉半邊頭髮，以龐克的勁帥新造型亮相，但卻獲得時尚專家的負評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，雖然夏琳大膽重塑形象，但髮型設計師卻痛批，這簡直是「糟透了」。他們甚至說，她的髮型看起來好像被6歲的龍鳳胎兒女惡搞過，根本讓人認不出來。

夏琳將左半側頭髮幾乎剃光，剩下的頭髮則染成金褐色，並剪成龐克型。英國艾塞克斯郡（Essex）濱海紹森德市（Southend-on-Sea）JellyFish LOS髮廊主人艾倫（Brad Allen）說，這位42歲王妃的髮型「太刺眼」，看起來「並不適合她」。

這位知名髮型設計師說，他了解為何新冠肺炎封城後，大家會想要做新嘗試，展現新形象，但不建議像她這麼極端，並說這髮型看來「糟透了」。艾倫說，夏琳的大轉型令他「驚呆了」，並直言她染了「骯髒的」金褐色看來死氣沉沉，一點都沒有加分效果。

摩納哥王妃夏琳（Princess Charlene of Monaco）

摩納哥王妃夏琳和龍鳳胎

不過，另一名髮型設計專家麥克菲（Abra McField）則說，在新冠肺炎大流行期間，許多人會選擇較短的髮型，以享受「自由感」。她說，疫情期間大家熱中追求「真我」，而她認為，那對夏琳來說是好事。

(中時新聞網)