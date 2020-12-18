經濟部中小企業處推動「110年度中小企業數位群聚輔導」，宗旨以強化企業數位能力的吸收，深化應用數位化服務為導向，提升小型企業數位參與程度，藉強化其數位工具與技術之應用，透過數位科技之導入、應用與加值，並整合相關資源，協助企業進行升級轉型、策略合作等，促進企業數位營銷與永續經營的能量，活化商業發展動能，帶動地方經濟。

計畫輔導現正開放提案申請，只要能召集至少8家以上產品服務性質相仿或互補的中小企業組成群聚，偕同有熱忱、願意付出的專業顧問攜手合作，就有機會接受輔導，一起學習如何運用網路工具行銷丶營運，進而發展服務創新模式，增加網路能見度並獲取更大的商機。

一群在地的中小微型店家，靠著「群聚」的力量一起在網路上共同合作，從基本的網路行銷，到發展出線上線下整合的創新服務模式，他們共伴成長，也開拓了更多商機。如臺東縣金峰鄉「金部落.峰體驗」群聚，由排灣族與魯凱族原住民企業組成，因懷抱著讓家鄉更好的期待，透過計畫輔導結合地方資源，加上群聚商品的結合，研發推出多項嶄新商品(寶藏禮盒-小米+樹豆+紅藜+洛神茶)，並建立[email protected]、FB、官網、Youtube等數位工具，更導入聊天機器人能第一時間回覆消費者問題；並結合群聚各店家產品與導覽服務，推出部落農作收獲季(小米、紅藜、洛神花)，吸引親子團與旅行社的異業結合，透過扎實經營網路社群逐步提升商機，以群聚共識、共工、共享、共創、共榮方式永續經營，再次實現了「一個人走得快，但一群人才能走得遠」的群聚精神。

像這樣的群聚故事還有很多，而隨著行動上網「手指經濟」趨勢發展，加上疫情促成「宅經濟」爆發，中小微型企業應更掌握透過數位接觸消費者的做法，而數位群聚提供中小型企業一個共伴成長、一起在網路上打群架的模式。店家在籌組成群聚前，應該先想清楚共同目標是什麼？目標客群是誰？和群聚的商業模式為何?有清楚的目標，才能有良好的合作過程，讓群聚發揮更大效益。

提醒即將提案的企業，提案收件截止日期如下：

A類群聚提案截止日期：110/1/29(五) 17:00

B類群聚提案截止日期：110/1/6(三) 17:00

繳件地址：10364台北市大同區承德路二段239號6樓 地方創生處一組

(中時新聞網)