身為聯合國常任理事會成員、世界七大工業國成員之一的英國，如同其他國家一樣，在疫情期間飽受重挫，但不少家中經濟受疫情衝擊的學童卻因此挨餓，卻領必須領取聯合國旗下組織「聯合國兒童基金會（UNICEF）」補助金，讓2000個家庭暫時得以溫飽，但政府也因此遭痛批，「這根本是國家恥辱」。

據《衛報》報導，英國工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）表示，「我們是世上最富裕的國家之一」，「如今為了讓學童溫飽，必須求助於UNICEF，這根本是奇恥大辱，這不應該發生」。她直言，英國的學童應該不需要仰賴人道機構，這些機構的運作目的是幫助戰爭及天災地區的人們。

UNICEF已在英國內啟動了「國內應急響應」，承諾向英國社區計畫「學校食品至關重要」（School Food Matters）提供2.5萬元英鎊捐款，好讓在為期2周的聖誕假期以及2月的期中假期，為南倫敦區的25所學校提供1.8萬份營養早餐。

該計畫創辦人史萊特（Stephanie Slater）表示，許多家庭都陷入苦苦掙紮之中，許多人不得不依靠食品銀行來養活孩子，而兩周寒假對於無法獲得免費早餐的現實，對學童們而言實在過於殘酷。

UNICEF英國專案部主任凱特利（Anna Kettley）表示，這是為了應對新冠疫情在英國的首次緊急響應，協助最需要幫助的家庭，但儘管這筆資金解決了燃眉之急，但不要再出現有學童挨餓，仍需要長遠解決方案終止食物匱乏問題。

(中時新聞網)