【回憶殺】前主播、政治人物璩美鳳今年54歲，過去行事風格果斷，20幾歲就當上台北市議員。但她爭議不少，曾與謝長廷鬧上法院，又爆出情色光碟轟動一時。歷經人生大起大落的她，現在到底過得如何呢？

璩美鳳從小課業名列前茅，從北一女、政治大學畢業，任職台視4年就成為新聞總監，但因偷拍女同性戀酒吧被以傷害新聞倫理革職；後來她頂著「中華民國的女兒」高票當選台北市市議員，在任期間揭發宋七力詐財案，召開記者會爆料謝長廷收了宋七力1600萬元政治獻金，被謝長廷以毀謗罪告上法院，最終判決璩美鳳應賠兩百萬。

指控謝長廷涉及收取宋七力政治獻金的璩美鳳，針對此事開記者會。（圖／中時資料照）

除此之外，璩美鳳的感情生活也轟轟烈烈，精采程度甚至超越事業。她曾與多名政商名流有過一段情，眾所周知的是前政治人物蔡仁堅和曾仲銘，2001年璩美鳳遭密友郭玉玲陷害，於其住處、車內裝設針孔攝影機，錄下她與已婚電腦工程師曾仲銘的情愛事，並燒成光碟供《獨家報導周刊》出售，掀起軒然大波，甚至傳播到海外，被列入重要歷史記錄「璩美鳳光碟事件」。

璩美鳳與蔡仁堅曾是戀人。（圖／中時資料照）

璩美鳳將光碟案涉事人告上法院。（圖／中時資料照）

璩美鳳瞬間成為人人喊打的小三，她對曾仲銘的妻子道歉，並把涉及光碟事件的前男友蔡仁堅、郭玉鈴及獨家報導創辦人沈野、發行人沈嶸等11人告上法院，他們分別被檢方依妨害秘密、妨害風化等罪嫌起訴，最後璩美鳳與蔡仁堅和解，沈嶸被判有期徒刑2年，郭玉玲則是有期徒刑4年8個月定讞。值得一提的是，沈嶸出獄當天，璩美鳳居然不計前嫌，特地到監獄迎接，並送上一串佛珠，表示已經放下恩怨了，勉勵自己及沈嶸人生要向前看，一席話令沈嶸當場落淚，兩人一笑泯恩仇。

璩美鳳放下恩怨，親自接沈嶸出獄。（圖／中時資料照）

璩美鳳在光碟事件後，出版書籍、上各大節目求轉型卻不太順利，遠赴英國攻讀博士，於當地結識小14歲的大陸男子Simon並結婚，不久後便離異；45歲梅開二度台商余雙崙，生下一名寶貝兒子，未料兩人情感轉淡，璩美鳳認了已恢復單身。

歷經人生大風大浪，璩美鳳認知自己或許不適合談戀愛，便不再特別追尋，將生活重心放在育兒和事業，轉戰網路節目當主持人，重現當年穩健的台風及能說慣道的口條，雖然不像昔日有名氣，日子過得也很愜意。

(中時新聞網)