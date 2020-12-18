這次MIT親親口罩趕在跨年前推出「潮流款」和「2021新年款」可以說是最潮的醫療口罩啦～潮流高彩度的螢光色系，領先全球食品級感光墨和特殊印刷，極度繽紛耀眼，在演唱會或夜店有紫光燈的場合更能顯現出螢光效果，年末跑趴還是要高度防護啊！

年末計畫年末派對、耶誕跨年行程，狂吸眼球的新年款，少不了2021年、Happy New Year…等設計元素，這些元素加上螢光色系，你絕對是Party Queen & King，閃耀新年款，璀璨火花炸在黑色口罩上，工裝風格穿搭配這款時尚，就是帥氣！

MIT親親口罩HAPPY NEW YEAR款。(圖/業者提供)

你以為這款口罩只有在紫光場合才亮眼嗎？高彩度印刷在日常搭配也搶眼，新光嘉年華款多色塊幾何圖案拼接的設計，符合街頭嘻皮的風格，另外款男孩、女孩都是瘋搶的HAPPY NEW YEAR款，以極致綠作為基底色，搭配白色螢光粉的字母，遠看帶點酷酷的率性，近看卻發現粉紅的俏皮，藏著小心機的口罩讓人愛不釋手～全都讓你華麗迎接2021，一戴美出新高度，年末不管到哪裡聚會，戴好戴滿就是真理！

MIT親親口罩讓你華麗迎接2021。(圖/業者提供)

除了新年款也推出了時尚潮流款口罩，潮流元素更大膽的玩色，檸檬黃搭配黑色線條的笑臉，經典的潮流符號延伸正面樂觀的態度，一掃疫情帶來的低迷、貝兒ORANGE彩色熊在愛馬仕橘走跳，可愛又不失時髦、潮流PINK的妖豔桃紅，給人跳躍的視覺感，再加上字母元素的穿插，充滿個性的口罩，一秒變潮妹就靠他。

MIT親親口罩推出各種潮流款，一秒變潮妹就靠他。(圖/業者提供)

哈囉GREEN遠看迷彩風格，近看才發現是不同顏色哈囉拼接～奶茶色系穿搭，白Ｔ搭配毛線外套，簡單的層次感擁有剛剛好的女人味；星際BLUE款，宇宙藍搭粉紅外星人，這款藍最適合丹寧或大學Ｔ穿搭，看起來率性又嘻哈的街頭潮流，萬年不敗的時尚黑配彩色閃電，潮流迷千萬別錯過！

「潮流款口罩」是2020迎接2021新年最潮的時尚單品無誤，大家一定超想知道怎麼買到吧！小三美日搶先開賣，這次用符合大家隨身帶著口罩的需求，推出全新夾鏈袋包裝，放包包隨時方便拿取和收納，這麼潮的配件，連藝人、KOL也推薦，快來買一波!

(中時新聞網)