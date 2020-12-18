2021年開始，台積電將展開有史以來最大幅度的結構性調薪，調薪背後，其實有台積電打造長期人才競爭力的盤算。

2020年11月，台積電員工都收到一封由董事長劉德音、總裁魏哲家聯名寄出的信件。

「自明年1月1日起，我們將對由台積公司直接聘雇之台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構的調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，來提升人才留任與招募上的競爭力。此薪酬結構的調整，將不影響年度調薪作業。」媒體報導，這一次固定薪資增加2成，比2009年結構性調薪一成五的幅度還大。

表面上看，員工的年收入沒有太大改變，台積電員工透露，「原來是薪水5萬，分紅10萬，以後是薪水6萬，分紅9萬，請問是有調到什麼嗎？」

事實上，台積電員工拿到的工作報酬，包括本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞，這一次，台積電宣布結構性調薪，重點是所有人的本薪都會調高，而年度調薪與紅利一樣，都要看個人的績效，績效好的員工才能拿到。既然如此，為什麼台積電要做這件事？

人才年輕化 全面推動世代交替

根據台積電《108年度企業社會責任報告》，台積電51000多名員工當中，31歲到40歲的員工最多，占47%，41歲到50歲的員工占23%，30歲以下的年輕員工則占24%。

台積電未來要面對國際化與先進製程推進的挑戰，要培養未來的骨幹，需要更多的年輕人。去年，台積電招聘了3000多名新員工，但光是今年，就聘用了8000多人，今年開始，台積電30歲以下的員工，會是最大的族群！

「年輕人積蓄比較少，也還沒有太多的績效表現，」一位業界人士觀察，調高固定薪資，才能讓菜鳥直接有感。以台積電碩士新進員工為例，起薪約在45000元上下，調薪之後薪水會增加9000元，至54000元。

不只如此，企業調整本薪也會影響加班費和津貼，一位台積電工程師透露，如果底薪拉高到7萬元，「一天的加班費就有6000塊，這就很有感覺了！」年終獎金也因此跟著放大。

台積電在2009年時，也曾進行結構性調薪，當時台積電董事長張忠謀解釋，提高固定薪資的比率是因為，員工分紅都是7、8月才發放，「會給同仁延遲發放及到底發多少的不確定感」。

說得直接一點，有沒有分紅，獎金，要看主管與公司認不認同你的績效，調高固定薪資比率，用意是降低員工日常經濟壓力所給的「安心錢」。

減少員工不確定感 放大退休金

尤其，調整固定薪資，長遠來看也同時放大員工的退休金，因為以退休金舊制來說，計算方式是以退休前6個月的薪資做基礎，退休金新制則是要求雇主每月提撥不低於每月工資6%的勞退金到勞工個人專戶中，不管使用舊制或新制，本薪提高都會放大退休金。

不過，外界最關心，未來台積電分紅會變少嗎？其實，在當初台積電創辦人張忠謀親自寫下的《企業核心價值與經營理念》第10條已經載明「我們要提供給員工一個在同業平均水準以上的福利」，把員工和股東擺在同樣的位階上，只要公司賺得愈多，員工一定分得愈多。台積電現在拚命蓋廠擴張，只要獲利成長速度超過員工人數成長速度，分紅仍可望持續成長。

(中時新聞網)