罷免高雄市議員黃捷行動，11月20日已送件高雄市選委會。高雄市議員黃捷批，罷免團體針對她的性向做文章。罷捷團體直球對決反提三問，指「黃捷種種充滿歧視的回應，才是真的荒謬！」

黃捷在臉書貼文表示，有份文宣寫著「我們尊重同志／雙性戀黃捷」、「但是不要以為我們不知道你想推動同志城市」等語句，並列出多張黃捷參加同志大遊行的照片。

黃捷表示，她以為韓流已經過了，沒想到現在竟然還充斥著拿性向做文章，表面說尊重，整篇卻充滿排斥的文宣。她認為，要打造對所有人都友善的高雄，首要目標就是要消除這些荒謬、歧視、不實的言論。罷免團體很喜歡拿她的照片和臉書文章去宣傳，雖然都沒問過她，但她很歡迎大家多看她的臉書，討論市政；希望大家能夠由恨生愛，成為鳳山親捷隊。

罷捷發言人徐尚賢表示，雖然黃捷吃了我們豆腐，提出「鳳山親捷隊」，我們表示尊重創意，但是究竟鳳山是要「親捷」還是「清捷」？恐怕不是黃捷和我們說了算，而是全鳳山人民說了才算數。

徐尚賢也提出三點質疑︰第一，為何黃捷到現在還要再提韓流？黃捷執意把高雄變成同志城市的議題跟韓流根本就沒有關係；第二，請黃捷解釋為何尊重同志，就要把高雄變成同志城市？黃捷執意把高雄變成同志城市，有尊重全高雄的人民嗎？第三，請問黃捷所謂的荒謬和歧視是在指什麼？難道尊重和祝福在黃捷心中是歧視？還是尊重全高雄的人民是荒謬？黃捷種種充滿歧視的回應，才是真的荒謬！

(中時新聞網)