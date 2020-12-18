誰家門沒關 「這傢伙」壓馬路趴趴走 笑翻近萬名網友（翻攝 臉書社團《新·路上觀察學院》）

掃地機器人是家中打掃好幫手，但如果跑到馬路上來，可就變成焦點了。有網友在馬路上發現，竟然有一台掃地機器人在路上「上工」，讓他超意外，趕緊拿出手機紀錄，還PO文問「誰家的門沒關好！」影片曝光，笑翻一堆網友，直說「這下子清潔隊員要失業了」

一名網友在臉書社團《新·路上觀察學院》發文，貼出一段影片，大喊「誰家的門沒關好！」影片中一台白色圓形造型的掃地機器人，出現在大馬路上閒逛，還不忘把馬路上垃圾掃掉，原PO看到大感意外，速速拿出手機錄影。

貼文曝光短短1天，就吸引近萬名網友按讚，大笑之餘也紛紛留言表達看法「清潔隊 : 工作被搶了」、「現在棄養的行為越來越多了，真的很不可取！」、「好心人快帶他去掃晶片」、「笑死，這算逃家還是棄養」、「掃地機器人：今天為什麼工作量這麼大」、「工作太辛苦離家出走的機器人」、「感覺是在找充電座」。

掃地機器人離家出走，成為爆笑話題，不過它的主人恐怕要煩惱了，如果沒有及時找回來，荷包勢必要失血再花一筆。

(中時新聞網)